Rosjanie wymyślili 'kontrofensywę" Ukrainy? Mieli jeden cel

Eksperci z Instytutu Badań nad Wojną (ISW) zwracają uwagę na sytuację we wschodniej części kraju w pobliżu granicy obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego. Jak wskazują, jest to próba tuszowania wcześniejszych fałszywych informacji o rzekomych rosyjskich sukcesach.

Rosyjski bloger wojskowy powiązany z Kremlem twierdził bowiem, że siły ukraińskie po raz pierwszy od dłuższego czasu rozpoczęły "lokalną kontrofensywę" we wschodnim obwodzie zaporoskim. Narrację podtrzymywali inni Rosjanie piszący o wojnie. Jak zapewniali, siły ukraińskie wyparły Rosjan z pozycji na zachód od Pryłuk i w Prydorożnym.

Ukraiński wojskowy przyznaje: Nie było kontrofensywy

Z kolei rzecznik Sił Obrony Południa Ukrainy płk Władysław Wołoszyn przekazał, że siły Kijowa utrzymują kontrolę nad Ternuwate. Jak zaznaczył, linia frontu znajduje się obecnie co najmniej 10-15 kilometrów od tej miejscowości. Wołoszyn zdementował jednak doniesienia o ukraińskiej "kontrofensywie".

Wojskowy przyznał, że prowadzone są misje rozpoznawcze i poszukiwawcze w celu zidentyfikowania rosyjskich grup infiltracyjnych i dywersyjnych, ale wspomniane działania nie stanowią kontrofensywy.

Płk Wołoszyn ocenił, że Rosjanie celowo wyolbrzymili postępy Ukrainy na froncie, a teraz słowa o "kontrofensywie" próbują wykorzystać do "zarządzania swoimi kłamstwami".

Uderzenie na terytorium Rosji

W poniedziałek Kijów przeprowadził serię ataków rakietowych na terytorium Rosji. To odpowiedź na uderzenie Moskwy w ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje w rosyjskich źródłach, setki budynków mieszkalnych w 400-tysięcznym Biełgorodzie są poddawane osuszaniu systemów grzewczych z powodu uszkodzenia instalacji energetycznych.

Lokalne władze zdecydowały o ewakuacji dzieci w wieku szkolnym, rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także starszych osób mieszkających samotnie.

Czytaj też:

"Ryzykujemy życie, a oni nas porzucają". Zagraniczni ochotnicy rozczarowani decyzją UkrainyCzytaj też:

Rosja stawia ultimatum w sprawie pokoju. Twarde żądania wobec Ukrainy i Zachodu