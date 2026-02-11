"Bank Watykański” wprowadza nowe standardy dla inwestycji katolickich

Pod nazwami Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles i Morningstar IOR US Catholic Principles nowe wskaźniki będą służyć jako punkty odniesienia dla inwestorów katolickich na całym świecie. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie, aby procesy inwestycyjne były nie tylko dochodowe, ale także w pełni zgodne z chrześcijańskim obrazem człowieka i wartościami etycznymi.

Nacisk na przejrzystość i nauczanie

Nowe indeksy koncentrują się na 50 emitentach ze strefy euro i Stanów Zjednoczonych, przy czym nacisk kładziony jest na przedsiębiorstwa o dużej i średniej kapitalizacji rynkowej (large i mid caps). Wybór przedsiębiorstw odbywa się zgodnie z procedurą opartą na zasadach, która uwzględnia kryteria wykluczenia ze strony Kościoła, takie jak odrzucenie broni, wyzysku pracowników lub praktyk szkodliwych dla środowiska.

Giovanni Boscia, zastępca dyrektora delegowanego i dyrektor finansowy IOR, podkreślił znaczenie tego kroku: "Wprowadzając te dwa nowe indeksy akcji, IOR podejmuje kolejny krok w procesie, w ramach którego od lat przejmuje międzynarodowe najlepsze praktyki w dziedzinie finansów – w pełnej zgodności z zasadami nauki społecznej Kościoła”. Dzięki tym benchmarkom (wzorcom) ocena i raportowanie wyników mogą być teraz jeszcze "bardziej rygorystyczne i przejrzyste”.

Globalny standard dla Kościoła

Robert Edwards, dyrektor zarządzający Morningstar Indexes na region EMEA, podkreślił, że inwestorzy coraz częściej poszukują benchmarków odzwierciedlających określone wartości lub kryteria polityczne. Przejrzyste podejście Morningstar gwarantuje, że standardy określone przez klienta są "stosowane w sposób spójny i obiektywny”.

IOR zarządza aktywami ponad 12 000 klientów, w tym zakonów, instytucji watykańskich i katolickich organizacji charytatywnych w ponad 110 krajach. Jako jedyna autoryzowana instytucja finansowa Państwa Watykańskiego, IOR uważa, że ma obowiązek pełnić rolę pioniera w zakresie odpowiedzialnego świata finansów.

Znaczenie katolickiej polityki inwestycyjnej

Inicjatywa ta jest częścią kompleksowej reformy polityki inwestycyjnej Watykanu. W przyszłości inwestycje nie będą już miały na celu wyłącznie optymalizacji profilu ryzyka i zysku, ale będą aktywnie przyczyniać się do promowania bardziej sprawiedliwego świata. Dzięki nowym indeksom Watykan oferuje obecnie narzędzie, które może pomóc również innym instytucjom katolickim w zarządzaniu ich portfelami bez wyrzutów sumienia.

