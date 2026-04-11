Chiny wkraczają do gry? Wywiad USA: Szykują broń dla Iranu

Stacja CNN opisuje ustalenia wywiadu USA. Agencja ustaliła, że "Chiny przygotowują się do dostarczenia Iranowi w ciągu najbliższych kilku tygodni nowych systemów obrony powietrznej".

CNN ocenia, że byłoby to posunięcie o charakterze prowokacyjnym, biorąc pod uwagę, że Pekin oświadczył, iż pomógł w wynegocjowaniu zawieszenia broni w wojnie między USA a Iranem. Zaczęło ono obowiązywać na początku tego tygodnia.

Opisywane dane wywiadowcze zwracają także uwagę, że Iran może wykorzystać zawieszenie broni jako okazję do uzupełnienia zapasów niektórych systemów uzbrojenia przy pomocy kluczowych partnerów zagranicznych. Dwa z cytowanych źródeł przekazały CNN, że istnieją przesłanki wskazujące, iż Pekin stara się kierować dostawy przez kraje trzecie, aby ukryć ich prawdziwe pochodzenie. Wywiad USA podkreśla również, że Iran może wykorzystać zawieszenie broni jako okazję do uzupełnienia niektórych systemów uzbrojenia przy pomocy kluczowych zagranicznych partnerów.

Systemy, które Pekin ma szykować do przekazania, to przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe znane jako MANPAD. Stanowiły one asymetryczne zagrożenie dla nisko lecących samolotów wojskowych USA w trakcie trwającej pięć tygodni wojny i mogą ponownie stanowić takie zagrożenie, jeśli zawieszenie broni zostanie zerwane.

Chiny zaprzeczają

Rzecznik chińskiej ambasady w Waszyngtonie zaprzeczył opisywanym informacjom. Zapewnił, że "Chiny nigdy nie dostarczyły broni żadnej ze stron konfliktu" i wezwał USA do "powstrzymania się od wysuwania bezpodstawnych zarzutów". "Jako odpowiedzialny duży kraj, Chiny konsekwentnie wypełniają swoje zobowiązania międzynarodowe. (...) Mamy nadzieję, że odpowiednie strony zrobią więcej, aby pomóc w deeskalacji napięć" – czytamy.

W maju prezydent USA Donald Trump planuje wizytę w Pekinie, a tam spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Czytaj też:

Negocjacje w Pakistanie. Islamabad: Delegacje USA i Iranu już na miejscu