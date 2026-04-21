Zawieszenie broni z Iranem. Trump ogłosił decyzję

"W związku z tym, że rząd Iranu jest poważnie podzielony – co nie jest zaskoczeniem – oraz na prośbę szefa sztabu armii Pakistanu Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie się z atakiem na Iran do czasu, aż przywódcy i przedstawiciele tego kraju przedstawią wspólną propozycję" – przekazał we wtorek wieczorem włodarz Białego Domu.

Donald Trump poinformował za pośrednictwem platformy społecznościowej Truth Social, że rozkazał amerykańskim siłom zbrojnym kontynuowanie blokady morskiej Iranu oraz "zachowanie gotowości i zdolności operacyjnej we wszystkich innych aspektach".

Jednocześnie prezydent USA zapowiedział, że tym samym przedłuża zawieszenie broni z Iranem do czasu przedłożenia przez Teheran propozycji i zakończenia rozmów, "niezależnie od ich wyniku".

Rozejm USA z Iranem

Jak wspomnieliśmy, USA i Iran zawiesiły broń na okres dwóch tygodni. Prezydent USA Donald Trump ogłosił rozejm pod warunkiem, że Iran odblokuje Cieśninę Ormuz. Następnie delegacje walczących stron spotkały się na rozmowach w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, które zakończyły się w niedzielę (12 kwietnia) bez porozumienia.

Po fiasku negocjacji prezydent USA ogłosił blokadę Cieśniny Ormuz prze amerykańską marynarkę wojenną. "Blokada jest egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wpływających lub wypływających z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym ze wszystkich irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej" – przekazało we wtorkowym komunikacie dowództwo wojskowe USA. Wcześniej Amerykanie zapewnili, że nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz do i z portów innych niż należące do Iranu.

