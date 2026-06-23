Putin grozi Zachodowi. "Nie zdają sobie sprawy"

Wypowiedź padła podczas spotkania przywódcy z absolwentami uczelni wojskowych. Jak zaznaczył Putin, żołnierze "odważnie i skutecznie realizują zadania" w ramach tzw. specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, wyzwalając – jak to określił – "historyczne ziemie". Jego zdaniem, wojskowi "chronili rosyjską ludność".

Władimir Putin podważył szczerość strony ukraińskiej ws. gotowości do negocjacji, a także oskarżył Kijów o ataki na rosyjską infrastrukturę cywilną. Jak zaznaczył, takie działania nie sprzyjają podjęciu rozmów pokojowych, a wręcz "zwiększają potencjał konfliktu".

Putin uderza w UE i NATO

Władimir Putin w swoim przemówieniu skupił się jednak głównie na Unii Europejskiej i NATO. Rosyjski dyktator stwierdził, że państwa zachodnie wkroczyły na drogę "przygotowań do wojny z Rosją" i – jego zdaniem – w sposób niepohamowany zwiększają swoje budżety obronne.

Jak ocenił Putin, Zachód wykorzystuje "fałszywe oskarżenia o zagrożenie ze strony Rosji", by uzasadnić własną politykę wymierzoną przeciw Moskwie.

"Tak zwany pseudodemokratyczny schemat działania Zachodu jest bardzo prosty: najpierw stwarzają zagrożenia dla naszego kraju, zmuszając nas do podjęcia niezbędnych środków samoobrony i ochrony, a następnie natychmiast oskarżają nas o wszystkie grzechy śmiertelne, aby usprawiedliwić swoją agresywną politykę i działania przeciwko Rosji" – powiedział Władimir Putin, cytowany przez agencję TASS.

Kreml o żądaniach Ukrainy wobec Białorusi: Całkowicie agresywne

Dmitrij Pieskow stwierdził, że Kreml uważa żądania Ukrainy wobec Białorusi za "całkowicie agresywne zagrożenie, ingerencję w wewnętrzne sprawy innego kraju i naruszenie jego suwerenności".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow został zapytany przez dziennikarzy, czy Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka, planują omówić żądanie Ukrainy, przekazane przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby nadajniki, które – według ukraińskiego prezydenta – wykorzystywane są do sterowania rosyjskimi dronami, zostały usunięte w ciągu tygodnia.

– Rzeczywiście. Jak wiadomo, Aleksander Łukaszenka o tym mówił. Władimir Putin planuje nawiązać kontakt w najbliższej przyszłości. Będzie to dobra okazja, aby omówić tę i inne kwestie – powiedział.

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