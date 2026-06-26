Koniec z azylem dla Ukraińców. UE szykuje zmiany

Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje, że mężczyźni w wieku 23-60 lat, którzy nie otrzymali zgody na wyjazd z terytorium Ukrainy, będą wyłączeni z uproszczonych zasad przyjmowania uchodźców.

Obecnie uchodźcy wojenni z Ukrainy są przyjmowani na terytorium Unii Europejskiej na mocy tzw. dyrektywy o masowym napływie. Oznacza to, że wnioski tej grupy osób o ochronę nie są rozpatrywane indywidualnie. Taka regulacja umożliwiała Ukraińcom znacznie łatwiejsze uzyskiwanie ochrony w UE niż w przypadku osób uciekających z innych państw.

Niemcy poparły ograniczenie azylu dla Ukraińców

"Komisja Europejska chce przedłużyć obowiązywanie tej regulacji o kolejny rok, do marca 2028 roku. Nie miałoby to jednak dotyczyć mężczyzn: według propozycji Brukseli musieliby oni składać wnioski o azyl, co oznaczałoby znacznie mniejsze szanse na uzyskanie ochrony i prawa pobytu. Zmiana miałaby dotyczyć tylko mężczyzn przybywających do UE po wejściu regulacji w życie" – podaje Deutsche Welle.

Jak informuje rozgłośnia, Niemcy i inne państwa członkowskie poparły w ostatnich tygodniach wspomniane rozwiązanie na poziomie Unii Europejskiej. KE zapewnia, że podejmując takie działania odpowiada również na prośbę Ukrainy. Unijny komisarz ds. migracji Magnus Brunner zapewnił, że temat był szczegółowo omawiany ze stroną ukraińską. – Nasza propozycja uwzględnia zmieniające się potrzeby Ukrainy w zakresie obrony i odbudowy – powiedział Brunner, cytowany przez dw.com.

Przyczyną takich działań ma być duże zapotrzebowanie na zaciąg żołnierzy po stronie ukraińskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że Kijów mobilizuje miesięcznie do 34 tys. osób. Dochodzi jednak do licznych dezercji, przez co armia nie jest w stanie w pełni uzupełnić strat.

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