"Ekstremizm LGBT". Zapadł surowy wyrok

Do zatrzymania skazanych doszło w marcu 2024 roku. Wspomnianym osobom zarzucano przynależność do "międzynarodowego ruchu LGBT".

Jak przekazała gazeta internetowa "The Moscow Times", to pierwszy taki wyrok po tym, jak Sąd Najwyższy Rosji uznał ruch LGBT jako "ekstremistyczny".

Surowe kary za przynależność do "międzynarodowego ruchu LGBT"

"Właściciel klubu Pose w Orenburgu, 37-letni Wiaczesław Chasanow, otrzymał wyrok siedmiu lat więzienia i grzywnę w wysokości 1 miliona rubli (12 755 dolarów). Menedżer Diana Kamilyanova została skazana na sześć lat i trzy miesiące, a dyrektor artystyczny Aleksander Klimow – na dwa lata i trzy miesiące" – podaje RMF24.

Mężczyźni mają zakaz od dwóch do trzech lat pracy w branży rozrywkowej i hotelarskiej. Właściciel i pracownicy klubu zostali oskarżeni o organizację wydarzeń, które miały wskazywać na "powiązania z osobami o niekonwencjonalnej orientacji seksualnej pod pretekstem prowadzenia lokalu rozrywkowego".

Jak przekazał serwis Mediazona, w klubie odbywały się pokazy drag queen.

Wszyscy oskarżenia nie przyznawali się do winy i konsekwentnie zaprzeczali stawianym im zarzutom. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami.

Naloty na kluby gejowskie w Moskwie

Pod koniec listopada 2024 roku doszło do serii nalotów na kluby nocne w Moskwie. Rosyjskie MSW tłumaczył, że działania służb miały związek z "walką z propagandą LGBT".

Policja wraz z funkcjonariuszami FSB przeprowadziła obławy w moskiewskich klubach w ramach "działań mających na celu zwalczanie propagandy LGBT oraz nietradycyjnych stosunków seksualnych" – podawał wówczas "Kommiersant", powołując się na komunikat rosyjskiej policji.

Według doniesień niezależnego portalu Meduza, służby wkroczyły do trzech moskiewskich klubów nocnych – Inferno, Arma i Mono. Filmy z Army krążące w mediach społecznościowych pokazywały klientów kucających i leżących twarzą do podłogi, wokół których chodzą funkcjonariusze z pałkami.

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