Rosja użyje broni jądrowej? Tak miały zareagować Chiny

Ukraiński przywódca podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami powiedział, że według informacji, jakie otrzymał od europejskich przywódców, Pekin bardzo stanowczo odpowiedział na doniesienia rosyjskich mediów o możliwości użycia broni jądrowej w wojnie przeciwko Ukrainie.

– Chiny bardzo poważnie, bardzo stanowczo i jednoznacznie zareagowały na te spekulacje. To pierwszy raz, kiedy Pekin tak wyraźnie postawił sprawę, nawet w formie ultimatum – zaznaczył Zełenski.

Zełenski: Stanowisko w tej sprawie jest wspólne

Prezydent Ukrainy podkreślił, że nie tylko Europa i Stany Zjednoczone, ale również Pekin wyraża sprzeciw wobec jakichkolwiek rozważań o użyciu broni jądrowej przez Moskwę. – To bardzo ważne, że stanowisko w tej sprawie jest wspólne – podkreślił Zełenski.

Jednocześnie ukraiński przywódca przyznał, że podczas spotkań z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem poruszony został temat roli Chin w wojnie, a także ich ewentualnego udziału w rozwiązaniu konfliktu.

Wołodymyr Zełenski nie chciał jednak ujawnić szczegółów rozmów ze stroną amerykańską.

Wspólny plan Chin i Rosji ws. zniszczenia starlinków

Chiny i Rosja opracowują plan wyeliminowania satelitów Starlink, należących do SpaceX Elona Muska. Pekin i Moskwa zakładają m.in. fizyczne zestrzeliwanie obiektów.

Starlinki są obecnie filarem infrastruktury obronnej Ukrainy, toczącej wojnę z Rosją. Jak podają The Insider, "Le Monde" i "Der Spiegel", tajne dokumenty wskazują, że Chiny i Rosja już w 2023 roku uznały urządzenia produkowane przez SpaceX za zagrożenie dla swoich interesów i rozpoczęły działania do ich neutralizacji.

Warto zaznaczyć, że tylko do końca 2023 roku firma Elona Muska dostarczyła Kijowowi ponad 40 tys. terminali.

Z ustaleń portalu The Insider, francuskiego dziennika "Le Monde" i niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" wynika, że do utrzymanego w ciszy spotkania przedstawicieli Chin i Rosji doszło w 2023 roku w Kantonie. Kilka miesięcy wcześniej podpisano natomiast protokół roboczy po rozmowach w Moskwie, który dotyczył współpracy w kilku obszarach, takich jak: zbrojenia kosmiczne, niszczenie satelitów, obrona powietrzna, autonomiczne roje dronów, pojazdy opancerzone i lotnictwo.

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