"Zawieszenie broni się skończyło". Tajemniczy wpis Trumpa

Amerykański przywódca przekazał najnowsze informacje w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Islamska Republika Iranu poprosiła nas, by kontynuować 'rozmowy'. Zgodziliśmy się to zrobić, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły im, że zawieszenie broni się SKOŃCZYŁO! Dziękuję za uwagę" – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie rozwinął jednak tej myśli. Amerykański przywódca nie ujawnił, czy ma zamiar wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran.

Nowe doniesienia ws. negocjacji

Tymczasem, jak przekazał serwis Axios, mediatorzy z Kataru, w porozumieniu z amerykańskimi negocjatorami, wyruszyli do Iranu na rozmowy w sprawie deeskalacji konfliktu.

Jeden z dyplomatów stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że choć rozmowy trwają, to "jasne jest, że obie strony chcą wrócić do MOU", czyli wstępnego porozumienia o zawieszeniu broni.

Iran planuje zamach na Trumpa? Sensacyjne doniesienia

Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym informacje wywiadowcze wskazujące na możliwość istnienia nowego irańskiego planu zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa – podał "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Gazeta przypomina, że Iran od lat zapowiadał odwet za przeprowadzony w 2020 r. za pierwszej kadencji Trumpa amerykański atak, w którym zginął irański generał Kassem Sulejmani, dowódca jednostki Al-Kuds, elitarnych sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), nazywanego także Gwardią Rewolucyjną Iranu.

"Wall Street Journal" podał, że przekazane przez Izrael informacje na temat Trumpa miały dotyczyć nowego planu, który nie był wcześniej śledzony przez służby USA. Doniesienia są obecnie analizowane przez stronę amerykańską.

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