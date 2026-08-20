Słowacja wznawia współpracę z Rosją. Ministrowie się dogadali

Politycy omawiali przygotowania do wznowienia prac słowacko-rosyjskiej komisji międzyrządowej, której posiedzenie ma odbyć się jesienią. Rozmowa wywołała ostrą krytykę słowackiej opozycji, m.in. ze względu na jej termin.

Tematem rozmowy Blanara z Falkowem były przygotowania do posiedzenia słowacko-rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej oraz Naukowo-Technicznej. – Dzisiaj uzgodniliśmy ze stroną rosyjską kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem posiedzenia komisji, które planujemy na jesień bieżącego roku – przekazał Blanar.

Szef słowackiej dyplomacji podkreślił, że działania te wpisują się w politykę zagraniczną prowadzoną przez rząd Roberta Ficy. – Słowacja kontynuuje politykę zagraniczną skierowaną na wszystkie strony świata oraz polegającą na utrzymywaniu dialogu ze wszystkimi krajami zainteresowanymi pragmatyczną współpracą – zaznaczył minister.

Komisja zajmująca się współpracą gospodarczą i naukowo-techniczną Słowacji i Rosji po raz ostatni zebrała się w 2021 roku. O wznowieniu jej działalności zdecydowali w 2025 roku premier Robert Fico i prezydent Rosji Władimir Putin.

Słowackie media zwracają uwagę, że samo zorganizowanie najbliższego posiedzenia komisji nie będzie naruszeniem europejskich sankcji nałożonych na Rosję. Wątpliwości mogą jednak pojawić się w przypadku konkretnych ustaleń dotyczących przyszłej współpracy obu państw.

Opozycja oburzona. Wskazuje na termin rozmowy z Rosjanami

Szczególne kontrowersje wywołał moment, w którym Blanar zdecydował się na rozmowę z przedstawicielem rosyjskiego rządu. Doszło do niej w dniu kolejnego rosyjskiego ataku rakietowego i dronowego na Ukrainę.

Rozmowę przeprowadzono również dzień przed 58. rocznicą rozpoczęcia inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku wojska pięciu państw, z dominującą rolą ZSRR, wkroczyły do kraju, by stłumić reformy Praskiej Wiosny.

Słowacki portal Aktuality.sk zwrócił uwagę na postać samego Walerija Falkowa. Rosyjski minister należy do zdecydowanych zwolenników działań Rosji przeciwko Ukrainie. Opowiadał się m.in. za rozwijaniem "wychowania patriotycznego" rosyjskiej młodzieży oraz popierał pomysł służby wojskowej dla studentów.

Według ukraińskich służb Falkow jest również związany z działaniami dotyczącymi deportacji i rusyfikacji dzieci pochodzących z okupowanych przez Rosję terenów Ukrainy.

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