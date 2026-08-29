Przywódca Rosji Władimir Putin wystąpił na spotkaniu z nauczycielami i studentami Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,o czym informują The Insider – niezależny portal śledczy oraz Meduza – rosyjski portal medialny działający na Łotwie.

Podczas spotkania Dmitrij Bałanczukow, nauczyciel z obwodu biełgorodzkiego, opowiedział o swoich wrażeniach z podróży na Biegun Północny.

Putin uzasadnił wojnę na Ukrainie, Mówił o orkach i niedźwiedziach polarnych

Władimir Putin zapytał go, czy widział niedźwiedzie polarne i zauważył, że atakują je orki. Następnie powiązał to z uzasadnieniem rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

– W pobliżu żyją orki. Pożerają te niedźwiedzie jak małe frytki. Tak, atakują stadem – bum! – i rozszarpują je na strzępy. To wszystko jest bardzo interesujące. Tak, to łańcuch pokarmowy – mówił.

Przywódca Rosji dodał, że "dzieciom też trzeba o tym opowiadać, żeby zrozumiały, w jakim świecie żyjemy i dlaczego prowadzimy specjalną operację wojskową".

Rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą wstrzymane

W piątek rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą "to temat ten jest obecnie mocno wstrzymany" – przyznał.

Dmitrij Pieskow stwierdził, że rosyjskie wojsko "celowo niszczy infrastrukturę wojskową i przyległą do wojska reżimu w Kijowie".

– Nasze siły wiedzą, co robią i jak to robić – powiedział dzień po tym, jak szef rosyjskiego Sztabu Generalnego oświadczył, że rosyjskie wojska zbliżają się do silnie ufortyfikowanego miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim.

Prezydent Rosji Władimir Putin nadal żąda, aby Ukraina oddała pełną kontrolę nad obwodem donieckim jako warunek konieczny do zawarcia jakiegokolwiek porozumienia o zawieszeniu broni — warunek ten Kijów wielokrotnie odrzucał.

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