Tysiące Rosjan przeszło w marszu upamiętniającym opozycjonistę Borysa Niemcowa

Demonstrujący przeszli bulwarami w centrum stolicy. Nieśli transparenty nie tylko z wizerunkiem zamordowanego cztery lata temu Niemcowa, ale też innych opozycyjnych aktywistów i dziennikarzy, którzy zginęli w niejasnych okolicznościach. Pojawiły się też banery z napisami nawołującymi do rozliczeń władzy i demokratyzacji. „Oddaliśmy Rosję oszustom, ale chcemy ją z powrotem!” głosiły transparenty maszerujących. Jak informuje Reuters, manifestacja ku pamięci Niemcowa odbyła się także w Sankt Petersburgu.

– Niemcow był barwną postacią polityczną. Jego śmierć pozostawiła pustą lukę w polityce – powiedziała na marszu opozycjonistka, Nataliya Gryaznyevich. – To marsz w opozycji do Władimira Putina. To marsz dla wolnej i demokratycznej Rosji – wyjaśniał inny aktywista organizujący wydarzenie, Ilya Jaszyn.

Policja rosyjska zamknęła na czas manifestacji Wielki Most Moskoworecki, na którym doszło do morderstwa Borisa Niemcowa. Jeden z najbardziej zagorzałych i głośnych krytyków prezydenta Putina zginął zastrzelony 27 lutego 2015 roku. Pracował wówczas nad raportem na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Za zabójstwo skazano kilku mężczyzn, jednak opozycja w Rosji twierdzi, że prawdziwi sprawcy są wciąż na wolności, a skazani to „przykrywka” władz. W miejscu śmierci polityka stoją do dziś jego zdjęcia.