"Do Rzeczy" nr 5: Tęczowa cenzura Tuska. Jak walka z "mową nienawiści" prowadzi do kneblowania debaty publicznej

– Organizacje LGBT naciskają na kolejne lewicowe rządy w Europie, by wprowadzać drakońskie prawa wymierzone w "mowę nienawiści". Praktyka pokazuje, że organy ścigania mogą podciągnąć pod nią nawet mówienie o biologicznych faktach. Wszystko to ma zamknąć usta ludziom niezgadzającym się na wywracanie porządku naturalnego do góry nogami – pisze Piotr Włoczyk w tekście "Zmowa nienawiści".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Przed Aresztem Śledczym w Radomiu i Zakładem Karnym w Przytułach Starych 23 stycznia wieczorem słychać było naprawdę głośne owacje. Wyjście na wolność Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika było bardzo potrzebnym sukcesem dla poobijanego PiS – stwierdza Piotr Semka w artykule "Trochę słońca w zimowej szarzyźnie".

– Marek Budzisz, publicysta związany z think tankiem Strategy and Future, w swojej najnowszej książce zatytułowanej "Pauza strategiczna" przekonuje, że w ciągu siedmiu lat od zakończenia działań zbrojnych nad Dnieprem wybuchnie wojna polsko-rosyjska. Czy tak rzeczywiście wygląda sytuacja Polski? – rozważa Lech Mażewski w tekście "Czy wybuchnie wojna rosyjsko-polska?".

– W filmie "Kos" Pawła Maślony, który wszedł do kin, ścierają się dwie skrajnie sprzeczne tradycje. To próba pogodzenia opowieści o patriotyzmie z pedagogiką wstydu – pisze Piotr Gociek w tekście "O rzeczach niemożliwych".

– Morze Czerwone oraz znajdująca się po drugiej stronie Wrót Łez Zatoka Adeńska to od czasów starożytnych jeden z najważniejszych akwenów na świecie. Na obu jego brzegach rozwijały się wielkie cywilizacje, czerpiąc zyski z morskiego handlu. Dziś to jedno z najgorętszych geopolitycznie miejsc na świecie, gdzie roi się od baz wojennych, piratów i konfliktów – tłumaczy Witold Repetowicz w artykule "Klucze do Wrót Łez".

– Samochody potrafiące parkować bokiem, coraz mądrzejsze roboty w roli osobistych asystentów, ubrania, które zwiększają efektywność ćwiczeń, inteligentne materace polepszające sen czy poduszki zapobiegające chrapaniu. Podczas CES 2024 pokazano wiele nowinek, które w przyszłości mogą trafić do polskich domów – zauważa Jacek Przybylski w tekście "Szklana kula z Las Vegas".

W najnowszym numerze również poseł PSL Marek Sawicki zdradza w rozmowie z "Do Rzeczy", czego nie poprze w Sejmie.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 29 stycznia 2024 r.