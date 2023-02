Morawiecki uczestniczył w spotkaniu z Michelem. Czego dotyczyła rozmowa?

Na portalu społecznościowym Twitter Kancelaria Premiera poinformowała, że Mateusz Morawiecki wziął udział w "spotkaniu koordynacyjnym" z Charlesem Michelem.

Jak przekazano, rozmowa dotyczyła przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej zaplanowanego w dniach 9-10 lutego 2023 roku w Brukseli.

Szczyt Unia Europejska – Ukraina

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu w Kijowie odbyło się spotkanie liderów politycznych Unii Europejskiej z władzami Ukrainy. Politycy omówili kolejne obszary współpracy między UE a Ukrainą. Na agendzie były też kwestie odbudowy zniszczonego wojną kraju. Poruszony został także temat członkostwa Ukrainy we Wspólnocie Europejskiej. Wydarzenie miało pokazać solidarność i zachęcić Ukraińców do kontynuowania reform niezbędnych do ostatecznego przystąpienia do struktur Unii.

W konsultacjach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim ze strony unijnej uczestniczyli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Josep Borrell.

Wizyta Zełenskiego w Brukseli?

Dziennik "La Stampa" poinformował w poniedziałek, że Wołodymyr Zełenski będzie w czwartek w Brukseli. Prezydent Ukrainy miałby wziąć udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, a także wystąpić w Parlamencie Europejskim. Włoska gazeta, powołując się na źródła unijne, przekazała, że przygotowania przed wizytą ukraińskiego przywódcy są na "zaawansowanym etapie". Także rzecznik prasowy Charlesa Michela podkreślił, iż zaproszenie dla Zełenskiego do Brukseli jest "otwarte".

Jednak we wtorek serwis Politico podał, że wizyta może być zagrożona ze względów bezpieczeństwa. Przedstawiciele instytucji unijnych nie potrafili bowiem przygotować wydarzenia w ścisłej tajemnicy.

