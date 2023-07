Dodatkowy wydatek dla podatników. Opłacą kolejny budynek dla unijnych urzędników

Komisja Budżetowa europarlamentu podjęła decyzję o wynajmie budynku 26 głosami za, przy trzech wstrzymujących się i jedynie 11 przeciw.

Podatnicy zapłacą dodatkowe 2 miliony euro na urzędników

Chodzi o budynek Osmose w Strasburgu. Będą w nim pracować osoby zajmujące się sprawami administracyjnymi Parlamentu Europejskiego. Obiekt nie będzie mógł być wykorzystany w innych celach z uwagi na to, że nie jest wyposażony w sale i przestrzeń np. do prowadzenia rozmów trójstronnych.

Za wynajęciem budynku lobbowali politycy z Francji, którzy chcą tym samym umocnić obecność unijnych instytucji w swoim mieście.

Cena wynajmu obiektu sięga 700 tys. euro rocznie. Wliczając koszty sprzątania i ochrony osiągnie finalnie 1,9 mln euro.

Procedura będzie wyglądała następująco: budynek zostanie kupiony przez rząd Francji, a następnie wypożyczony unijnej instytucji. Zgodnie z przygotowywaną umową władze w Paryżu będą go mogły sprzedać w dowolnym momencie, jednak to Parlament Europejski będzie miał wówczas zagwarantowane prawo do pierwokupu. Gdyby to jednak PE chciał wypowiedzieć umowę, musi na to poczekać minimum 18 lat.

Parlament Europejski ma 27 budynków

Na ten moment Parlament Europejski dysponuje 27 budynkami. 17 z nich znajduje się w Brukseli, pięć w Strasburgu i pięć w Luksemburgu.

"W 1992 roku ustalono, że deputowani i personel (obecnie w sumie ok. 2,5 tysiąca osób) będą na tydzień każdego miesiąca pracy przenosić się do Strasburga. Warunki te ustalono, aby spełnić oczekiwania Francji, która chciała, by prace tej instytucji odbywały się też na jej terytorium" – przypomina "Forum Polskiej Gospodarki".

"Szacuje się, że gdyby siedziba PE znajdowała się tylko w jednym miejscu (Brukseli) to zaoszczędzono by 114 mln euro rocznie. A dodatkowo na sprzedaży obiektów w Strasburgu można byłoby zarobić kolejne 616 mln euro" – czytamy dalej.

Czytaj też:

PE zatwierdził rozszerzenie ETS. Ekonomista: Ci ludzie są nienormalniCzytaj też:

Parlament Europejski za zakazem sprzedaży samochodów spalinowychCzytaj też:

"Parlament Europejski jest fatalnie skonstruowany, nie ma racji istnienia"