KE zażądała od Polski zmiany przepisów. Jeśli nie, możliwe kary finansowe

Komisja Europejska wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych. Wskazuje, że Polska nie przestrzega prawa Unii Europejskiej, nie prowadząc przetargów przy udzielaniu zamówień na wytwarzanie dokumentów publicznych, takich jak dowody osobiste czy prawa jazdy. Polskie przepisy pozwalają bowiem bez przetargu zlecać zadania w tym zakresie własnej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Komisji Europejska: Polska narusza prawo UE

Wobec tego Komisja Europejska skierowała do polskiego rządu formalny list wzywający do usunięcia uchybienia w związku z niewykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 7 września 2023 r. To pierwszy etap w tak zwanej procedurze naruszeniowej.

We wspomnianym orzeczeniu TSUE stwierdził, że Polska nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, ponieważ wprowadziła do prawa krajowego wyłączenia, których nie przewiduje prawo Unii Europejskiej.

O jakie dokumenty chodzi?

Rzekome uchybienie dotyczy ominięcia procedur przetargowych przy zamówieniach na wytwarzanie określonych dokumentów publicznych, m.in. dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, praw jazdy i legitymacji służbowych, a także druków, w tym kart do głosowania oraz znaków zabezpieczających, np. znaków akcyzy, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych.

Komisja Europejska pouczyła polski rząd, że unijne przepisy wymagają przyznawania zamówień powyżej określonych progów w drodze przetargu, z "pełnym poszanowaniem zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji".

Jak nie, możliwe kary finansowe

Na odpowiedź i usunięcie "uchybienia" Bruksela dała Warszawie dwa miesiące. W przeciwnym wypadku, Komisja może skierować sprawę ponownie do TSUE, wnioskując o nałożenie kar finansowych.

