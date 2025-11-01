Gigantyczna liczba unijnych biurokratów. Polski dziennikarz ma propozycję

Dziennikarz Grzegorz Jankowski zwrócił uwagę na bizantyjską formułę funkcjonowania struktur Unii Europejskiej. Ogromne pensje niewyłonionych w demokratycznych wyborach a de facto rządzących Europą komisarzy Komisji Europejskiej, eurodeputowanych i pełniących inne stanowiska stricte polityczne, są tematem raczej powszechnie znanym. Mniej mówi się natomiast o ogólnej liczbie urzędników, którzy tworzą brukselską biurokrację, co także generuje dla podatników niemałe koszty.

"Komisja Europejska zatrudnia aż 32 tysiące urzędników. Przeogromna biurokracja za wielkie pieniądze. Jeśli dodamy do tego rodziny i wszelakie przywileje to koszt robi się już ogromny. Czas rozpocząć debatę w Europie nad zmniejszeniem liczby urzędników oraz zlikwidowaniem ich przywilejów" – napisał prowadzący program "Punkt Widzenia" w Polsat News.

Urząd Unii Europejskiej ds. Celnych – EUCA

Tymczasem Ministerstwo Finansów w Warszawie poinformowało właśnie, że Polska przystępuje do konkursu o siedzibę Urzędu Unii Europejskiej ds. Celnych. Nowa agencja ma zatrudniać 250 biurokratów.

– 31 października br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, że Polska staje do konkursu o siedzibę Urzędu UE ds. Celnych. Przystąpienie do konkursu ogłosili Andrzej Domański minister finansów i gospodarki, Marcin Łoboda wiceminister finansów, szef KAS oraz Małgorzata Krok Pełnomocnik Ministra Finansów i Gospodarki ds. Ubiegania się o Ustanowienie Siedziby EUCA w Warszawie, a kandydaturę Warszawy przedstawił Maciej Fijałkowski sekretarz miasta st. Warszawy.

Domański: Polska ma znaczące atuty

Minister Domański przekonuje, że Polska ma wiele argumentów przemawiających za wygraną w konkursie.– Mamy strategiczne położenie, nasze przejścia graniczne już teraz pełnią kluczową rolę w wymianie handlowej między UE a krajami trzecimi – podkreślał Domański. Warszawa odgrywa kluczową rolę w regionie, a obecność siedziby Fronteksu tylko wzmacnia tę pozycję. – Tak jak na granicy przedstawiciele służb celnych ramię w ramię współpracują z przedstawicielami straży granicznej, tak w Warszawie ramię w ramię przedstawiciele Fronteksu mogą współpracować z przedstawicielami nowego urzędu – dodał Domański.

Pełnomocnik ministra finansów Małgorzata Krok powiwdziała, że tworzenie nowego urzędu będzie opierało się na przepisach nowego unijnego kodeksu celnego. – Nowy urząd ma zostać utworzony na podstawie przepisów nowego unijnego kodeksu celnego. Obecnie trwają negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE i w trakcie tych negocjacji zostaną uzgodnione przepisy, czym dokładnie nowy urząd ma się zajmować i kiedy zacząć działać – oznajmiła Krok. Proces aplikacji trwa do 28 listopada, a decyzja o wyborze siedziby ma zapaść na początku przyszłego roku.

