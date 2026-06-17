Niemcy krajem uchodźców? Podano oficjalne dane

Federalny Urząd Statystyczny poinformował z okazji przypadających 20 czerwca Światowego Dnia Uchodźcy oraz Dnia Pamięci Ofiar Ucieczki i Wysiedlenia, że od 1950 roku do Niemiec przybyło około 3,3 mln osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku ucieczki lub wysiedlenia. Dodatkowo w kraju mieszka 713 tys. osób wysiedlonych podczas II wojny światowej, które osiedliły się tam jeszcze przed 1950 rokiem.

Z danych opartych na wstępnych wynikach mikrocensusu wynika, że spośród 3,3 mln osób, które przyjechały do Niemiec po 1950 roku i nadal tam mieszkają, około 1,2 mln przybyło w latach 2014–2021. Kolejne 1,1 mln osób osiedliło się w Niemczech w okresie od 2022 do 2025 roku. Oznacza to, że blisko dwie trzecie wszystkich obecnie mieszkających w kraju uchodźców i wysiedleńców przybyło w ciągu ostatniej dekady.

Około 476 000 osób przybyło do Niemiec w latach 1990–2000. Chodzi tutaj między innymi o osoby uciekające z Jugosławii.

Ze wspomnianej grupy 3,3 miliona osób (które od 1950 roku uciekły do Niemiec) najwięcej jest Ukraińców – około 25 proc. Co piąty uchodźca z tej grupy pochodzi z Syrii.

Rekordowe poparcie dla AfD. Duża przewaga

Tymczasem antyimigrancka AfD bije rekordy poparcia w Niemczech. Prawicowe ugrupowanie wyprzedza chadecki blok CDU/CSU aż o dziewięć punktów procentowych – wynika z najnowszego sondażu.

Badanie opinii publicznej instytutu YouGov wskazuje, że Alternatywa dla Niemiec (AfD) ma 29 procent poparcia, co stanowi najwyższy wynik tej partii w całej historii badań wspomnianej pracowni.

Z kolei koalicja CDU/CSU zanotowała najniższe poparcie od września 2021 roku, tracąc dwa punkty procentowe wobec badania z poprzedniego miesiąca (20 proc.).

Takie wyniki oznaczają, że przewaga AfD nad siłami chadeckimi wynosi obecnie dziewięć punktów procentowych, co jest rekordowym wynikiem. Najwyższa do tej pory różnica poparcia sięgała siedmiu punktów procentowych. Odnotowano ją w czerwcu. Alternatywa dla Niemiec miała wówczas 29 proc., natomiast koalicja CDU/CSU – 22 proc.

Trzecie miejsce w sondażu zajęli Zieloni z wynikiem 14 procent, co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy wobec poprzedniego badania. Ugrupowanie wyprzedziło zarówno socjaldemokratyczną SPD, jak i Lewicę. Wspomniane partie uzyskały po 12 procent poparcia.

Próg wyborczy przekroczyliby również liberałowie z FDP.

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