W tym kraju fałszywe świadectwo szczepienia można kupić już za 200 euro

Fałszywy dokument kosztuje 200 euro. „Zaczyna to być problemem” – twierdzi rzecznik centrali publicznych przychodni zdrowotnych GGD GHOR. Mechanizm oszustwa opisuje dziennik „De Volkskrant”. Fałszywy dokument potwierdzający zaszczepienie można nabyć w internecie. Następnie kupujący zgłasza się do jednej z przychodni GGD z informacją, że ich szczepienie nie zostało prawidłowo zarejestrowane w systemie i prosi o korektę.

„Rzeczywiście otrzymujemy zgłoszenia w tej sprawie” – powiedział PAP oficer w biurze prasowym amsterdamskiej policji, zapytany o problem fałszowania dokumentów. Funkcjonariusz nie był w stanie oszacować skali problemu, jednak rzecznik GGD GHOR twierdzi, że ich liczba ciągle rośnie.

„W skali kraju zgłosiliśmy dotychczas kilkadziesiąt prób oszustwa, ale z pewnością to jedynie wierzchołek góry lodowej” – uważa rzecznik.

Posiadacze zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 mają większą swobodę w podróżowaniu. Do niedawna uprawniał on także do wstępu do klubów nocnych i dyskotek. Te zostały jednak w Holandii zamknięte w połowie lipca ze względu na wzrost liczby infekcji koronawirusem.

Holandia: Dziesiątki tysięcy szczepionek trafi na śmietnik

Dziesiątki tysięcy szczepionek AstraZeneca, które wciąż znajdują się w lodówkach lekarzy rodzinnych, najprawdopodobniej trafi do kosza. Plan przekazania preparatu za granicę nie może być realizowany ze względu na obowiązujące przepisy.

Od czasu, kiedy pacjenci mogą przyjąć preparat Pfizera jako drugą dawkę, popyt na szczepienie AstraZenecą spadł praktycznie do zera, informuje dziennik „De Volkskrant”.

Rzecznik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) poinformował gazetę, iż do tej pory 39 tys. szczepionek AstraZeneca zostało uznanych za „zbędne”. Jednocześnie według szacunków Holenderskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych (NHG), w lodówkach lekarzy rodzinnych w całym kraju znajduje się od 100 do 200 tysięcy dawek preparatu, których data ważności wkrótce wygaśnie.

Głównym problemem jest fakt, iż lekarze otrzymali otwarte opakowania z preparatem, a zgodnie z przepisami szczepionki mogą być wysyłane do innych krajów jedynie w oryginalnych opakowaniach.

– Prawo stanowi, że leki, które zostały już dostarczone lekarzom dla ich pacjentów, nie mogą być przedmiotem obrotu – zaznacza także rzecznik ministerstwa zdrowia, cytowany przez „De Volkskrant”.

Ministerstwo planowało przekazać niewykorzystane dawki, będące w gestii lekarzy domowych, do Namibii, jednak ze względu na przepisy, nie będzie to możliwe. Natomiast do tego kraju trafi prawie 745 tys. szczepionej AstraZeneca, które znajdują się w magazynie i nie zostały rozprowadzone wśród lekarzy.