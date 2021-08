Rosja: Tak źle nie było od początku pandemii

Jest to najwyższy dobowy przyrost zgonów od początku pandemii koronawirusa. Poprzedni podobnie wysoki wskaźnik odnotowano 14 sierpnia, gdy zmarło 819 osób.

Wina Delty?

Od początku czerwca tego roku w Rosji rosła dzienna liczba zakażeń i zgonów, co - jak się ocenia - spowodowane jest rozprzestrzenianiem się wariantu Delta. 95 procent nowych zakażeń przypadało w Rosji na ten szczep koronawirusa.

Wysoka śmiertelność

Dobowy przyrost zakażeń ostatnio spada i od środy wykryto 19 630 nowych zakażeń. Utrzymuje się jednak wysoka śmiertelność. Wcześniej w sierpniu przez kilka dni z rzędu umierało ponad 800 pacjentów z COVIDd-19. Ogółem od początku pandemii zmarło według danych sztabu rządowego ponad 179,2 tys. zakażonych koronawirusem.

Znacznie wyższe dane podaje urząd statystyczny Rosstat, według którego do lipca tego roku w Federacji Rosyjskiej zmarło ponad 316 tys. osób zakażonych koronawirusem. Rozbieżność tych danych wynika z innej metodyki. Sztab rządowy bierze pod uwagę tylko przypadki, gdy COVID-19 był główną przyczyną zgonu. Rosstat uwzględnia także te przypadki, gdy nie była to główna przyczyna, ale koronawirus przyczynił się do zaostrzenia innych chorób, a także te, gdy zakażenie koronawirusem wykryto już po śmierci pacjenta.

Szczepienia w Rosji. Twórcy Sputnika V przystosowali go do wariantu Delta

W ubiegłym tygodniu szef rosyjskiego ośrodka im. Gamalei, który opracował szczepionkę przeciw COVID-19 - Sputnik V, przygotował wersję tej szczepionki zmodyfikowaną pod kątem wariantu Delta koronawirusa.

W wywiadzie dla agencji Interfax Aleksandr Gincburg wyjaśnił, że zmodyfikowana wersja Sputnika V "jest już w lodówce". Niemniej zastrzegł, że "nikt nie może powiedzieć z góry", czy preparat tego rodzaju będzie skuteczniejszy przeciwko wariantowi Delta.

