Skandal w Brazylii. Z laboratorium zniknęły groźne wirusy

Do zdarzenia doszło w lutym, jednak dopiero w ostatnich dniach uczelnia poinformowała o zniknięciu próbek. Kradzieży miała dokonać argentyńska badaczka.

Materiał znaleziony w niekontrolowanych warunkach

Z ustaleń brazylijskich śledczych wynika, że z laboratorium wyniesiono materiał przechowywany w obiekcie o trzecim poziomie bezpieczeństwa biologicznego (BSL-3). To infrastruktura przeznaczona do pracy z patogenami zdolnymi wywoływać poważne choroby i rozprzestrzeniającymi się drogą powietrzną. Jak podają brazylijskie media, skradzione próbki zawierały m.in. szczepy wirusów grypy H1N1 i H3N2 oraz inne patogeny zakażające ludzi i zwierzęta hodowlane.

Według ustaleń policji federalnej, materiał biologiczny został odnaleziony na terenie uczelni, jednak sposób jego przechowywania budzi poważne zastrzeżenia. Próbki miały zostać przeniesione do innych laboratoriów i umieszczone w nieprzystosowanych do tego miejscach, w tym w zamrażarkach należących do innych zespołów badawczych. Śledczy wskazują ponadto, że część materiału była otwierana i manipulowana poza kontrolą obowiązujących procedur. Dodatkowo odnaleziono fiolki wyrzucone do zwykłych koszy na odpady laboratoryjne, co stanowi poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa biologicznego.

Zatrzymana badaczka i możliwy udział innych osób

Podejrzaną jest 36-letnia Soledad Palameta Miller, specjalistka w dziedzinie wirusologii, bakteriologii i bezpieczeństwa żywności, zatrudniona w Instytucie Biologii Unicamp. Kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku, jednak decyzją sądu zwolniono ją z aresztu. Nałożono na nią środki zapobiegawcze, w tym zakaz dostępu do laboratoriów i opuszczania kraju.

Choć brazylijska policja zapewnia, że nie doszło do bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia publicznego, ponieważ próbki nie opuściły terenu uczelni, okoliczności ich przechowywania i manipulacji są przedmiotem intensywnego śledztwa.

