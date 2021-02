Morawiecki potwierdza: Będzie nowy podatek od reklam

W poniedziałek portal wPolityce informował o planach wprowadzenia nowej "składki solidarnościowej", która obejmie wszystkich nadawców i wydawców, w tym także wielkie koncerny technologiczne. Podstawą do jej wyliczenia ma być przychód z reklamy.

Mateusz Morawiecki powiedział w środę na antenie telewizji wPolsce, że "taka opłata właściwie już w procesie przed-legislacyjnym". – To jest sprawa na którą w Unii Europejskiej umówiliśmy się już jakiś czas temu – dodał.

Wyjaśnił, że "mamy do czynienia z ogromną nierównowagą", gdzie "globalne korporacje, medialne dominują i mogą jeszcze bardziej dominować poprzez swoją siłę kapitałową (…) i opłata solidarnościowa ma służyć właśnie temu, żeby zapobiegać niewłaściwym reklamom czy okładać je większą daniną, a z drugiej strony tworzyć lepsze warunki do rozwoju dla wolnych mediów".

– To jest coś, co nazywane było podatkiem cyfrowym dla części internetu, który dzisiaj zresztą zachowuje się, przynajmniej niektóre wielkie media społecznościowe troszeczkę jak cenzura w czasach PRL-u. Zamykać konto prezydentowi Trumpowi to jest przecież coś niebywałego – ocenił premier.

