PGNiG odebrało pierwszy ładunek gazu skroplonego

Do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynął tankowiec "Maran Gas Apollonia" z ładunkiem ponad 65 tys. ton skroplonego gazu ziemnego.

To pierwsza dostawa zrealizowana statkiem wyczarterowanym przez PGNiG.

Pierwszy taki ładunek

– Po raz pierwszy ładunek LNG został dostarczony statkiem wyczarterowanym przez PGNiG, co otwiera nowy etap w działalności grupy. Do tej pory kupowaliśmy tylko ładunki LNG, które miały zapewniony transport. Teraz kupujemy gaz również bezpośrednio z terminali skraplających. To zdecydowanie poszerza nasze możliwości pozyskania LNG. Własna flota daje nam dostęp do rynku kontraktów free-on-board, a więc takich, w których to kupujący odpowiada za odbiór i transport LNG od producenta – powiedziała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w oficjalnym komunikacie.

Tankowiec "Maran Gas Apolonia" przywiózł ponad 65 tys. ton LNG, co odpowiada ponad 90 mln metrów sześciennych gazu ziemnego. Ładunek został odebrany w terminalu skraplającym Calcasieu Pass w Luizjanie, należącym do amerykańskiej spółki Venture Global LNG. Od przyszłego roku PGNiG zacznie odbierać z tego terminalu 1,5 mln ton LNG (2 mld metrów sześciennych gazu ziemnego) rocznie w ramach kontraktu długoterminowego. PGNiG posiada również umowę długoterminową z Venture Global, która zakłada odbiór 4 mln ton (około 5,3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego) z terminalu skraplającego Plaquemines w Luizjanie.

– Dzięki odważnej i dalekowzrocznej strategii w zakresie dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz, polskie bezpieczeństwo energetyczne oparte jest dziś na mocnych fundamentach. Jesteśmy dumni z wkładu, jaki Venture Global może wnieść w realizację tego planu. Już wkrótce, w ramach wieloletnich umów z PGNiG, nasza firma będzie dostarczać LNG, które pozwoli zaspokoić istotną część zapotrzebowania polskich odbiorców na paliwo gazowe – skomentował prezes Venture Global LNG Mike Sabel, cytowany przez portal ISBnews.

