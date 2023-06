PKN Orlen: Budowa instalacji Olefin III jest zaawansowana w ok. 33 proc.

"Stan zaawansowania rzeczowego inwestycji wynosi obecnie ok. 33 proc., a prace postępują zgodnie z zapisami kontraktowymi" – powiedział ISBnews dyrektor projektu Olefiny III w PKN Orlen Damian Olewnik.

Jak podkreślił, na ukończeniu są obecnie prace fundamentowe i ziemne, a na placu budowy zaczyna się montaż pierwszych aparatów. Największy z nich, czyli wieża absorpcyjna (tzw. Wash Tower), został już zainstalowany.

"Tzw. wyjście z ziemi zawsze jest problematyczne, a największy progres widoczny jest w miesiącach wiosenno-letnich, dlatego w najbliższych miesiącach należy się spodziewać przyspieszenia prac" – dodał Olewnik.

Najbliższe działania

"Najważniejsze kamienie milowe w najbliższych miesiącach to zakończenie ustawiania największych aparatów, tzw. nadgabarytowych, a do końca roku spodziewamy się, że zainstalowanych będzie ok. 95 proc. wszystkich aparatów" – powiedział dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Poland i Tecnicas Reunidas – generalnego wykonawcy inwestycji – Jakub Zgorzelski.

Umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC ze spółkami Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas PKN Orlen podpisał w czerwcu 2022 r. Wartość inwestycji to ok. 13,5 mld zł. Uruchomienie produkcyjne kompleksu Olefin III planowane było na początek 2025 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

