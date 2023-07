Rosja ma plan na zboże. Uwzględnia Katar i Turcję

Według źródeł "Financial Times", prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował alternatywną inicjatywę, zgodnie z którą Katar zapłaci Moskwie za dostawę rosyjskiego zboża do Turcji, która następnie rozprowadzi je do "krajów, które tego potrzebują".

Ani Katar, ani Turcja nie wyraziły aprobaty dla tego pomysłu, który na razie jest prezentowany przez Kreml w kuluarach.

Rosja po raz pierwszy zaproponowała ten sposób dostarczania zboża do Afryki w zeszłym roku po tym, jak na krótko wycofała się z Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego, a kilka dni później ponownie się w nią włączyła.

Według projektu memorandum, z którym zapoznał się "Financial Times", Rosja miałaby wysłać do Turcji do 1 mln ton zboża "na preferencyjnych warunkach". Katar zapłaciłby w całości rachunek, a zboże zostałoby przesłane dalej do Afryki.

Ukraiński dyplomata zaangażowany w rozmowy w sprawie zboża powiedział, że słyszał o propozycji trójstronnego memorandum Turcji, Rosji i Kataru i dodał, że Ukraina podjęła pewne wysiłki, aby temu zapobiec. Inni informatorzy "FT" wskazują, że spodziewają się, iż Rosja przedstawi swoją propozycję na szczycie z przywódcami afrykańskimi w Sankt Petersburgu w przyszłym tygodniu oraz podczas sierpniowej wizyty Putina w Turcji.

Erdogan: Putin ma pewne oczekiwania wobec krajów zachodnich

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Rosja może powrócić do porozumienia zbożowego, jeśli kraje zachodnie "podejmą działania”.

– Rosja też ma pewne oczekiwania. Jeśli zostaną spełnione, to Rosja opowiada się za aktywnym funkcjonowaniem tego korytarza zbożowego – powiedział Erdogan i dodał, że liczy na to, iż uda mu się omówić tę kwestię z prezydentem Władimirem Putinem podczas rozmowy telefonicznej lub w trakcie wizyty w Rosji.

Turecki przywódca zauważył, że zakończenie inicjatywy zbożowej doprowadzi do wzrostu światowych cen żywności, głodu w niektórych regionach i nowych fal migracji.

– Nie zawahamy się podjąć inicjatywy, aby temu zapobiec. Myślę, że szczegółowo omówimy tę kwestię z prezydentem Putinem i zapewnimy kontynuację tego ruchu humanitarnego. Wiemy, że ma on również pewne oczekiwania wobec krajów zachodnich. Państwa zachodnie również powinny podjąć działania w tej sprawie – wyjaśnił Erdogan.

