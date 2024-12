"Z lidera do outsidera". Polska gospodarka ostro hamuje

O dramatycznych wynikach polskiej gospodarki pisze w piątek Business Insider. "Z lidera do outsidera. Tak można w skrócie podsumować to, co się stało z polską gospodarką na przestrzeni ostatniego roku" – czytamy. Serwis zwraca uwagę, że kiedy gospodarka Unii Europejskiej rośnie, polska spada i jedynie dwa kraje Wspólnoty są obecnie w gorszej niż nasza sytuacji.

Polska gospodarka mocno w dół. "Z lidera nagle staliśmy się obciążeniem"

Portal przywołuje najnowsze dane Eurostatu, z których wynika, że między lipcem a wrześniem tego roku polska gospodarka spadła o 0,1 proc. kwartał do kwartału. W tym samym okresie gospodarka UE poszybowała o 0,4 proc.

Gorszy wynik niż Polska odnotowały tylko dwa kraje członkowskie UE. To Węgry, których spadek wyniósł 0,7 proc. kwartał do kwartału oraz Łotwa. Gospodarka tego kraju spadła o 0,2 proc. kwartał do kwartału. Jeśli chodzi o Europę to gorzej od Polski wypadła jeszcze Norwegia z wynikiem -1,8 proc. kwartał do kwartału.

"Z lidera Unii przed rokiem, kiedy notowaliśmy 1,8 proc. wzrostu kdk przy 0,1 proc. całej Unii nagle staliśmy się obciążeniem" – zauważa portal.

Jak wygląda sytuacja w skali roku?

Nieco lepiej prezentuje się dynamika polskiej gospodarki w skali roku. Tu mowa o wzroście o 1,6 proc. w trzecim kwartale. Taki wynik oznacza, że Polskę wyprzedza w Unii Europejskiej 12 krajów, zaś w Europie 16. "Unia przyśpieszyła wzrost do 1,3 proc. rdr z 0,9 proc. rdr w drugim kwartale, a my ostro hamowaliśmy z 4,3 proc. w drugim kwartale" – czytamy.

