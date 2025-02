"To sprawa najważniejsza". Kaczyński o podwyżkach cen

Ceny energii są źródłem największych obaw wśród Polaków.

United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziło sondaż, w którym zapytało badanych: "Czego najbardziej Pan/Pani obawia się w 2025 roku?". Każdy z respondentów mógł wskazać trzy odpowiedzi z listy. Z badania wynika, że Polacy najbardziej obawiają się konfliktów międzynarodowych, kryzysu energetycznego i związanych z tym podwyżek cen energii oraz niestabilności politycznej.

Polacy obawiają się podwyżek cen energii

Najczęściej wskazywana odpowiedź dotyczyła obniżenia bezpieczeństwa kraju i konfliktów międzynarodowych. Geopolitycznych zawirowań obawia się 46,9 proc. ankietowanych. Niemal tyle samo osób, bo 46,7 proc., wskazało na strach przed kryzysem energetycznym oraz wysokim cenami energii. Na ostatnim miejscu podium znajduje się niestabilność polityczna i nowe konflikty społeczne, której boi się 41,1 proc. badanych.

33,5 proc. respondentów wskazuje, że sen z powiek spędza im sprawa problemu z dostępem do służby zdrowia. Niemal tyle samo – 33,2 proc. – obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju, a co czwarty Polak obawia się, że mogą zostać ograniczone prawa obywatelskie oraz wolność mediów.

Kaczyński: Są podwyżki, które mają szczególne znacznie

Do sprawy podwyżek cen odniósł się z mównicy sejmowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Trzeba się zapytać o sprawę dzisiaj najważniejszą: czym się interesują i czego się obawiają Polacy, polskie rodziny, czego dotyczą obawy gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorców. Otóż dotyczą losu budżetów i tych małych, rodzinnych i tych dużych, którymi posługują się przedsiębiorstwa – powiedział lider największej partii opozycyjnej.

Kaczyński zwrócił uwagę na kwestię podwyżek cen, "w różnych dziedzinach, właściwie wszędzie". – Ale z drugiej strony są te podwyżki, które mają szczególne znaczenie. To energia elektryczna, to gaz i to żywność – zastrzegł prezes PiS.

– W parlamencie od stycznia leżą 3 projekty ustaw, prostych ustaw, poprawek do ustawy z 24 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czyli po prostu VAT-u i obniżenie VAT-u na żywność do zera, tak było. Obniżenie VAT-u na energię elektryczną do 8 proc. i na gaz, to jest to, co zawierają te bardzo proste, bardzo łatwe, przy jednej niewielkiej zmiany, tzn. terminu wprowadzenia w życie, ustawy – podkreślał były premier. – W dalszym ciągu nie mają numerów, nie są podjęte przez Sejm. I to jest dzisiaj dla Polaków najważniejsza sprawa – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki wskazuje "parszywą 12 władzy"Czytaj też:

Zerowy VAT na żywność, obniżka na prąd i gaz. Propozycje Nawrockiego