Od początku 2025 roku rubel zyskał ponad 32 proc. w stosunku do dolara, co czyni go jedną z najszybciej umacniających się walut na światowych rynkach w bieżącym roku.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy rubel umocnił się wobec dolara o 20,70 proc., a w ujęciu rocznym zyskał 14,73 proc. Dzienne wahania kursu pozostają stosunkowo niewielkie, co potwierdza stabilizację trendu wzrostowego rosyjskiej waluty.

Wzrost wartości rubla jest również zauważalny w relacji do polskiego złotego. Od początku roku rubel zyskał 21,04 proc. względem złotego, osiągając kurs na poziomie 0,0461473 zł za rubla, co oznacza wzrost o 0,92 proc. w ciągu jednego dnia.

Rubel się umacnia

Eksperci wskazują na kilka czynników wpływających na umocnienie rubla. Jednym z nich jest osłabienie dolara amerykańskiego, który od początku roku stracił na wartości wobec złotego o 8,57 proc. Dodatkowo, pewien optymizm na rynkach finansowych związany z potencjalnym otwarciem na współpracę gospodarczą między USA a Rosją może wpływać na wzrost wartości rosyjskiej waluty.

W perspektywie średnioterminowej rubel pozostaje w silnym trendzie wzrostowym. Dowodzą tego zarówno wykresy trzymiesięczne, jak i roczne. Dzienne wahania kursu nie zmieniają zasadniczego kierunku ruchu, co sugeruje dalsze umacnianie się rosyjskiej waluty na różnych rynkach. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od czynników geopolitycznych oraz polityki gospodarczej Rosji i jej partnerów handlowych.

Rosji nie ma na liście Trumpa

Prezydent USA Donald Trump nałożył na szereg krajów nowe cła, wynoszące co najmniej 10 proc. Cła na towary z Chin wyniosą 34 proc., ze Szwajcarii – 31 proc., z państw członkowskich Unii Europejskiej – 20 proc., z Izraela – 17 proc., a z Wielkiej Brytanii – 10 proc. Amerykański przywódca nazwał tę decyzję "historycznym rozporządzeniem wykonawczym".

Na liście krajów objętych nowymi taryfami nie ma takich krajów jak Rosja, Korea Północna i Białoruś.

Czytaj też:

Rekordowy dług publiczny. Podano nowe daneCzytaj też:

Neokolonizacja polskiej gospodarki i dominacja unijnej oligarchii