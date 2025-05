Masowe odmowy. Polacy rezygnują z wesel

Santander Consumer Bank zlecił przeprowadzenie badania, w którym zweryfikowano podejście Polaków do udziału w rodzinnych uroczystościach, które wiążą się z koniecznością wydatków. W badaniu IBRiS, przeprowadzonym w dniach 2-10 kwietnia, wzięło udział 1000 dorosłych respondentów.

Okazuje się, że aż 40 proc. respondentów nie planuje uczestniczyć w weselach z powodu ograniczeń finansowych. W przypadku udziału w komuniach to 32 proc., a chrzcinach – 29 proc.

Ile wydajemy na prezenty?

Polacy planujący uczestnictwo w weselach deklarują różne kwoty na prezenty. Najczęściej wybierana suma to od 401 do 750 zł, co wskazało 28 proc. badanych. Inne popularne przedziały to 201-400 zł (24 proc.) oraz 751-1000 zł (13 proc.). Na prezenty komunijne i z okazji chrzcin dziecka najwięcej respondentów chce wydać między 401 a 500 zł – opisuje PAP.

Najmłodsi respondenci w wieku 18-29 lat oraz osoby powyżej 60. roku życia najczęściej deklarują wydatki na prezenty w przedziale 401-750 zł. Z kolei osoby w wieku 40-49 lat oraz mieszkańcy dużych miast częściej wybierają wyższe kwoty, od 751 do 1000 zł. Badanie pokazuje, że decyzje finansowe Polaków są silnie uzależnione od ich sytuacji życiowej i lokalizacji.

Skromniejsza Wielkanoc

Podobnie jak w przypadku rodzinnych imprez, również miniona Wielkanoc była czasem zaciskania pasa. Ograniczenie wydatków na wielkanocną żywność – w ujęciu rok do roku – zapowiedziało w br. 41,9 proc. ankietowanych wobec 47,5 proc. rok wcześniej, zaś 36,2 proc. konsumentów nie przewiduje takich cięć (rok temu 31 proc.). To wniosek płynący z badania Grupy BLIX.

Sondaż wykazał, że 24,9 proc. osób zdecydowanych na obniżenie kosztów wskazuje poziom 10-15 proc. (w ub.r. 23,5 proc. i drugie miejsce w zestawieniu), na przedział 15-20 proc. wskazało 24 proc. konsumentów (w ub.r. 23,7 proc. i pierwsze miejsce w zestawieniu), a na zakres od 20 do 30 proc. – 15,5 proc. pytanych (16,7 proc. w ub.r.).

