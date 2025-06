Co oznacza wygrana Nawrockiego dla kredytobiorców? Eksperci ostrzegają

"We wczorajszych wyborach prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89 proc. głosów. Rynek już zareagował na tę wiadomość osłabieniem złotego i wydaje się prawdopodobne, że korektą zareaguje warszawska giełda oraz rynek stopy procentowej po rozpoczęciu sesji. Wybór prezydenta z opozycji oznacza naszym zdaniem ryzyko mniejszej stabilności politycznej oraz bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej w okresie najbliższych dwóch lat do wyborów parlamentarnych w 2027 r." – czytamy w raporcie dziennym.

Pierwsza nominacja do RPP możliwa jeszcze w tym roku

"Prezydent ma prawo weta do ustaw przyjmowanych przez parlament oraz obsadzania kluczowych stanowisk w wybranych instytucjach państwowych, w tym wybiera 3 członków RPP oraz wskazuje kandydata na prezesa NBP. Pierwszą nominację do RPP będzie miał okazję zgłosić już w tym roku, w związku z wygaśnięciem kadencji Cezarego Kochalskiego w grudniu. Kadencje pozostałych członków RPP oraz prezesa NBP wygasają w 2028 r. W opinii rynku (z którą się zgadzamy) wygrana Karola Nawrockiego może ponownie zmniejszyć skłonność RPP pod przewodnictwem Adama Glapińskiego do obniżania stóp procentowych w najbliższych miesiącach" – czytamy dalej.

Inflacja CPI spadła w maju do 4,1 proc. r/r z 4,3 proc. r/r w kwietniu, poniżej szacunku banku równego 4,2 proc. r/r i konsensusu rynkowego na poziomie 4,3 proc. r/r, wskazali także analitycy.

Co dalej z inflacją?

"Spadek inflacji w maju, a także ostatnie informacje o obniżeniu cen gazu sugerują, że w lipcu inflacja może z dużym prawdopodobieństwem spaść poniżej 3 proc. r/r. Nie możemy też wykluczyć, że do końca roku inflacja osiągnie 2,5 proc. r/r, choć nie jest to aktualnie nasz scenariusz bazowy. Niższa od oczekiwań ścieżka inflacji powinna skłonić RPP do dalszego luzowania polityki pieniężnej. Aktualnie oczekujemy, że w bieżącym roku będą miały miejsce jeszcze dwie obniżki stóp procentowych, w lipcu i wrześniu, każda po 25 pb.

Według ostatecznych danych, opublikowanych dziś przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW), w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego oddano 10 606 877 głosów, co stanowi 50,89 proc. wszystkich ważnych głosów, natomiast na Rafała Trzaskowskiego – 10 237 286 głosów czyli 49,11proc.

RPP obniżyła w maju br. – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej. Konsensus na posiedzenie Rady w tym tygodniu zakłada brak zmian wysokości stóp procentowych.

