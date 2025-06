Spór w rządzie o płacę minimalną. Ministerstwo Finansów chce dać 4,7 zł podwyżki

Płaca minimalna wynosi obecnie 4666 zł brutto. Trzy największe centrale związkowe (OPZZ, "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych) chcą, by najniższa krajowa wzrosła w 2026 roku do 5015 zł brutto.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma jednak ambitniejsze plany. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje wzrost o 390 zł brutto – do 5020 zł.

Jak informuje Money.pl, minister finansów Andrzej Domański nie zgadza się na propozycje związkowców i resortu pracy. W jego opinii płaca minimalna w przyszłym roku powinna wynieść 4670 zł, co dałoby wzrost o 4,7 zł – dużo mniej niż prognozowana inflacja.

Co ciekawe, w piśmie wystosowanym przez Ministerstwo Finansów do resortu pracy wskazano najpierw inną kwotę – 4806 zł. Tyle rekomendowało MF w konkluzjach do pisma, które trafiło do ministerstw przed posiedzeniem stałego komitetu rządu.

Szykuje się najniższy wzrost płacy minimalnej od 20 lat? "W porównaniu do inflacji to de facto obniżka"

– Gdyby przyjąć propozycje ministra finansów, byłby to najniższy wzrost płacy minimalnej od 20 lat. W porównaniu do inflacji byłaby de facto obniżką płacy minimalnej – powiedziała Dziemianowicz-Bąk, cytowana w tekście. Jak dodała, nie wyobraża sobie, żeby propozycja MF mogła zostać przyjęta.

Minister swoje stanowisko przekazała przewodniczącemu Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu, który ma poruszyć tę sprawę podczas spotkania liderów koalicji w czwartek.

Money.pl zwraca uwagę, że spór w rządzie o wysokość płacy minimalnej "może być gorący, tym bardziej że przypadł w momencie koalicyjnego przesilenia, ale wpisuje się też w tradycyjny podział między oboma resortami dotyczący bardziej socjalnego i nakierowanego na wzrost gospodarczy kierunku polityki".

