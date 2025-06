Produkcja przemysłowa w Polsce. Są nowe dane

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,1 proc. rok do roku w kwietniu 2025 po wzroście o 2,8 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu, jak podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, w Polsce produkcja wzrosła o 1,6 proc. W całej Unii Europejskiej produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o 1,8 proc. miesiąc do miesiąca oraz wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu rocznym.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 1,2 proc. r/r w kwietniu 2025 r., natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 3,5 proc.

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 2,4 proc. m/m w kwietniu 2025 r. – przekazał Eurostat. Konsensus rynkowy wynosił 1,3 proc. spadku m/m i 1,4 proc. wzrostu r/r dla strefy euro.

Polska wyprzedzi Włochy?

Rozwój gospodarczy Polski będzie kontynuowany w kolejnych latach, w efekcie czego m.in. nasz kraj osiągnie wyższy poziom PKB per capita niż Włochy – prognozują ekonomiści Banku Pekao. Zdaniem ekspertów zaawansowanie technologiczne sprawi, że 10 proc. polskiego eksportu będą stanowić hi-tech, a ekspansja polskich firm przełoży się na potrojenie inwestycji bezpośrednich za granicą do 2035 r.

– Jak Polska będzie wyglądała za 10 lat? Myślimy, że przegonimy Włochy, jeżeli chodzi o poziom Produktu Krajowego Brutto. Myślimy, że będzie się systematycznie zwiększała jakość życia, która się przełoży na dłuższy czas trwania życia – Polak będzie żył średnio około 80 lat – wyjaśnił główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk w rozmowie z ISBnews.TV po prezentacji raportu banku pt. "Czas Polski. Jak się wzbogaciła i zmienia w silną gospodarkę opartą na wiedzy".

– Polska to taki prawdziwy europejski tygrys. My przez ostatnie 10-20 lat zawsze byliśmy liderem wzrostu. Rośliśmy najszybciej w całej Unii Europejskiej, z wyłączeniem takich krajów, które są w rzeczywistości rajami podatkowymi. Znakomicie wykorzystaliśmy te swoje naturalne przewagi. A naturalna przewaga to jest położenie w centrum Europy na przecięciu dróg północ-południe, wschód-zachód. Wykorzystaliśmy to, że jesteśmy krajem dużym, zdywersyfikowanym, z dużą liczba sektorów – dwa razy większą niż np. w gospodarce czeskiej – mówił.

