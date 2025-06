Tusk zgodzi się na Mercosur? "Najbardziej skorzystają Niemcy"

Przed wyborami prezydenckimi premier Donald Tusk przekonywał, że Polska nie zgodzi się na umowę UE-Mercosur. Niemiecka prasa pisała wówczas, że sprzeciw Tuska w tej sprawie ma potrwać tylko do wyborów.

"Umowa z krajami Mercosur ma kluczowe znaczenie dla niemieckiej gospodarki. Rzeczywiście tuż po zakończonej kampanii przedstawiciele rządu dają jasno do zrozumienia, że umowa zostanie podpisana przez Polskę" – informuje TV Trwam.

Stacja powołuje się na wiceministra rozwoju i technologii Michała Baranowskiego, który na platformie X napisał: "W sprawie Mercosuru czekamy na ostateczny tekst i zajmujemy się obawami państw członkowskich. Gdy projekt trafi do nas, wkraczamy na ostatnią prostą – dywersyfikacja UE pozostaje kluczowa, gdy dążymy do zrównoważonego, trwałego porozumienia".

Tusk poprze umowę z krajami Mercosur? "Nie mam najmniejszych wątpliwości"

– Na czas kampanii wyborczej obowiązywała retoryka, że nie oddamy ani guzika. No ale skoro wiceminister odpowiedzialny za handel przyznaje się do tego, że będziemy się na to porozumienie zgadzali, no to nie mam najmniejszych wątpliwości – powiedział w rozmowie z TV Trwam Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS.

Według niego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, miała zgodzić się na spowolnienie prac nad umową na czas wyborów w Polsce, a teraz te prace "odżywają".

– Co więcej, wydaje się, że właśnie prezydent Brazylii z tej mniejszości blokującej wyjął Francję, bo osobiście pofatygował się do Paryża i negocjował z Macronem, aby ten dalej się tej umowie nie sprzeciwiał – stwierdził poseł PiS.

Jego zdaniem "wszystko wskazuje na to, że niestety polscy rolnicy za jakiś czas doświadczą tego gigantycznego napływu towarów rolnych z krajów Mercosuru".

Obecnie członkami organizacji są: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj oraz Boliwia (Wenezuela została zawieszona). Dodatkowo do Mercosuru należą też kraje stowarzyszone: Chile, Kolumbia, Ekwador, Gujana, Peru, Surinam i Panama.

