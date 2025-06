"Wytrzymamy trzy miesiące". Ekspertka nie ma złudzeń w sprawie Polski

We wtorek, po chwilowej obniżce, ceny ropy naftowej ponownie wzrosły. Eksperci obawiają się, że konflikt irańsko-izraelski może się zaostrzyć, zwiększając ryzyko zakłóceń w dostawach surowca z Bliskiego Wschodu.

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 34 centy do 73,57 dolarów za baryłkę. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate (WTI) wzrosły o 29 centów do 72,06 dolarów za baryłkę.

Media przypominają, że Iran jest trzecim co do wielkości producentem ropy wśród członków Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Przedłużające się walki mogą zagrozić dostawom surowca, co nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen.

Polska ma zapasy na trzy miesiące

Jak wskazują eksperci, Polska posiada zapasy ropy naftowej na trzy miesiące. To okres, który został wypracowany na podstawie doświadczeń z poprzednich kryzysów.

– Możemy założyć, że 90 dni to wystarczający czas na uspokojenie sytuacji, zwłaszcza w przypadku zazwyczaj gwałtownych, choć krótkotrwałych eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie – powiedziała Urszula Cieślak, analityczka biura paliwowego Reflex.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wskazuje, że "zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone są w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych". Zapasy tworzą zarówno RARS, jak i producenci oraz handlowcy, do czego zobowiązuje ich prawo.

– Nawiasem mówiąc, uniezależniliśmy się od rosyjskiej ropy, ale w pewnym sensie jesteśmy teraz zależni od ropy arabskiej. To, co nam najbardziej ciążyło po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę zostało zniwelowane, ale kryzysu na Bliskim Wschodzie jak najbardziej nas dotyczą, teraz w jeszcze większym stopniu – oceniła ekspertka.

