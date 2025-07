Polski przemysł gwałtownie hamuje. Tak źle nie było od października 2023

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 44,8 pkt w czerwcu 2025 r. wobec 47,1 pkt w poprzednim miesiącu – poinformował S&P Global. Szybki spadek nowych zamówień prowadzi do najostrzejszego spadku produkcji od ponad dwóch i pół roku, jak wskazano.

Pod koniec drugiego kwartału prognozy dotyczące produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyraźnie osłabły, co stanowi wyraźny zwrot w porównaniu do silnego optymizmu z końca pierwszego kwartału, sprzed okresu niepewności związanej z polityką celną – podał S&P Global.

Fatalne dane z polskiego przemysłu

"W czerwcu polski PMI spadł z majowego poziomu 47,1 do 44,8, wykazując najbardziej znaczące pogorszenie warunków gospodarczych w sektorze przemysłowym od października 2023. Indeks odnotował także spadek o 5,4 pkt od kwietnia, co stanowi najostrzejszy dwumiesięczny spadek od połowy 2022" – czytamy w komunikacie.

"Według najnowszych danych PMI zebranych przez S&P Global, w czerwcu polski przemysł gwałtownie się skurczył. Tempa spadku nowych zamówień i produkcji przyspieszyły, a producenci wciąż redukowali zatrudnienie, zakupy i zapasy. Pogorszenie koniunktury uwidacznia także 12-miesięczna prognoza dla produkcji, która należała do najsłabszych od czasu pandemii" – czytamy dalej.

W czerwcu trzy z pięciu komponentów głównego PMI – nowe zamówienia, produkcja i zapasy pozycji zakupionych – wpłynęły negatywnie na główny wskaźnik. Czas dostaw ponownie miał lekko pozytywny wpływ na odczyt indeksu, a tempo redukcji zatrudnienia wyhamowało.

"Wskaźnik przyszłej produkcji, który w marcu odnotował najwyższą wartość od 45 miesięcy, ponownie spadł, osiągając najniższy poziom od listopada 2024 r. Około jedna czwarta firm (24 proc.) spodziewa się wzrostu produkcji dzięki funduszom z KPO, poprawie warunków rynkowych w Niemczech i nowym produktom. Jednak prawie jedna na pięć firm (19 proc.) w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się spadku z powodu słabego napływu zamówień i niepewności" – podano.

Presje cenowa jest wciąż słaba. "Sektor wytwórczy w Polsce znalazł się pod koniec drugiego kwartału w znacznie gorszej sytuacji niż pod koniec pierwszego. Główny wskaźnik PMI, który w marcu odnotował najwyższy poziom od prawie trzech lat, zarejestrował w czerwcu najniższą wartość od 20 miesięcy, co stanowi największy spadek od połowy 2022 r." – skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w komunikacie. Wskazał, że warunki rynkowe i optymizm biznesowy osłabły, wraz ze wzrostem niepewności związanej z zapowiadanymi cłami i napięciami na scenie międzynarodowej.

"Nowe zamówienia spadły w czerwcu trzeci miesiąc z rzędu i to w najszybszym tempie od października 2023 r., co skłoniło firmy do zmniejszenia produkcji. Subindeks produkcji stracił w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ponad dziewięć punktów, co stanowi największy spadek od trzech lat. Chociaż polski PMI ponownie oddalił się w czerwcu od wskaźnika strefy euro (dane flash: 49,4), niedawna stabilizacja nowych zamówień w sektorze wytwórczym Eurolandu, a w szczególności w Niemczech, w przyszłości powinna zapewnić pewne wsparcie polskim producentom" – podsumowano. Konsensus rynkowy wynosił 48 pkt.

Czytaj też:

"Dokonaliśmy głębokiego zwrotu". Tusk o prezydencji w UECzytaj też:

Zmiany w polskim KPO, chodzi o miliardy złotych. Jest zielone światło z UE