"Dokonaliśmy głębokiego zwrotu". Tusk o prezydencji w UE

We wtorek (24 czerwca) odbyło się ostatnie posiedzenie rządu w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. – Z satysfakcją mogę powiedzieć, że strategiczne cele, jakie sobie założyliśmy i przestawienie politycznych torów Europy na bezpieczeństwo w wielu wymiarach, a najważniejsze to bezpieczeństwo w tym wymiarze dosłownym, a więc bardzo masywne zmiany, jeżeli chodzi o używanie europejskich środków, ale też całą filozofię polityczną dotyczącą zarówno stosunku do potencjalnego agresora, do nielegalnej migracji – Polska była tutaj, nie tylko ze względu na prezydencję, (...) traktowana jako lider zmian – powiedział premier. – Te zmiany nie są łatwe – zaznaczył.

– Znaczy tak naprawdę tu chodziło o coś więcej niż tylko o korektę. Dokonaliśmy naprawdę głębokiego zwrotu w polityce europejskiej w wymiarach bezpieczeństwa, konkurencyjności i deregulacji – mówił.

Polska prezydencja

Polska przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia (po Węgrzech). Według założeń przedstawianych przez rząd prezydencja miała się koncentrować na siedmiu wymiarach bezpieczeństwa (militarne, energetyczne, ekonomiczne, żywnościowe, zdrowotne, informacyjne i cywilne).

Przypomnijmy, że rząd nie zorganizował w Polsce szczytu, który tradycyjnie organizuje kraj sprawujący prezydencję, dzięki czemu może podkreślić swój prestiż oraz wpływać na proces decyzyjny wewnątrz UE. Donald Tusk nie chciał bowiem, żeby prezydent Andrzej Duda pełnił rolę gospodarza, który wita unijnych przywódców.

To drugi raz, kiedy Polska sprawowała prezydencję w Radzie UE – poprzednia przypadała na drugie półrocze 2011 r. Prezydencja w Radzie UE sprawowana jest w systemie rotacyjnym kolejno przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej przez okres sześciu miesięcy.

W czwartek (26 czerwca) w Brukseli odbędzie się ostatnia Rada Europejska pod przewodnictwem Polski. Od 1 lipca ster w Radzie UE przejmuje Dania.

Zmiany w KPO

W zeszłym tygodniu ministrowie finansów UE zaakceptowali zmiany w KPO. Zakładają one utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, do którego przesunięte zostaną środki o wartości blisko 26 mld zł. Utoruje to drogę do wypłaty trzeciej transzy środków z KPO dla Polski. Pieniądze mają trafić do naszego kraju w sierpniu.

W maju Komisja Europejska wyraziła zgodę na powołanie funduszu, który będzie finansował m.in. inwestycje podwójnego zastosowania związane z obronnością, modernizację przemysłu obronnego oraz rozwój innowacyjnych technologii obronnych.

