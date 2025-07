Banki zarobiły więcej. Podano olbrzymie kwoty

"Wynik po opodatkowaniu wyższy o 18,6 proc. r/r (19,6 mld zł wobec 16,6 mld zł) – w sektorze BK [banków komercyjnych] wyniósł 17,3 mld zł wobec 14,4 mld zł, w sektorze BS [banków spółdzielczych] 2,3 mld zł wobec 2,2 mld zł. Wyższy wynik netto odnotowano głównie za sprawą wyższego wyniku odsetkowego (o 3,70 mld zł, tj. o 9,1 proc.), przy wzroście kosztów administracyjnych (o 1,87 mld zł, tj. o 10,1 proc.)" – czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa w sektorze bankowym wg stanu na 31 maja 2025 r.".

Na czym zarobiły banki?

Wskaźnik ROE sektora bankowego wzrósł do 23 proc. z 20,95 proc. rok wcześniej, wskaźnik ROA – odpowiednio do 1,75 proc. z 1,61 proc., C/I – spadł do 42,36 proc. z 43,5 proc.

Marża odsetkowa wyniosła w okresie pięciu miesięcy br. 3,93 proc. wobec 3,94 proc. rok wcześniej, zaś marża prowizyjna – odpowiednio: 0,69 proc. wobec 0,75 proc.

Suma bilansowa w tym czasie wzrosła do 2 698,9 mld zł z 2 468,5 mld zł rok wcześniej.

Zysk netto sektora bankowego według NBP

Z kolei Narodowy Bank Polski poinformował, że zysk netto sektora bankowego wyniósł 20,86 mld zł w okresie styczeń-maj 2025 r. i zwiększył się o 20,4 proc. r/r. Po kwietniu br. zysk netto sektora wynosił 16,5 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie pięciu miesięcy br. wyniosły 75,32 mld zł (wzrost o 7,9 proc. r/r), zaś koszty odsetkowe – 28,92 mld zł (wzrost o 5,9 proc. r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 1,7 proc. r/r do 10,97 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,2 proc. r/r do 2,75 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. wzrosły o 10,2 proc. r/r do 23,28 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 1,77 mld zł w okresie styczeń-maj 2025 r. (spadek o 20,1 proc. r/r), podał także bank centralny.

