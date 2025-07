Tańsze paliwo dla seniorów. Jeden dokument uprawnia do zniżki

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, przyznawany w Polsce. Posiadacze KDR mogą korzystać z różnych ulg i zniżek w instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w tym w transporcie, kulturze, rekreacji, a także w handlu, np. w sklepach spożywczych i na stacjach paliw. "KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług" – czytamy na rządowej stronie gov.pl. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana rodzicom z co najmniej trójką dzieci.

Ważne informacje dla seniorów

Niewielu jednak ma świadomość, że obejmuje także tych, którzy już wychowali dzieci. Oznacza to, że seniorzy i emeryci także mogą otrzymać rabaty. Dokument mogą otrzymać osoby, które miały pod opieką co najmniej troje dzieci. Jest to możliwe również wtedy, gdy są one już dorosłe. W przypadku dzieci uczących się granicą wieku jest 25 lat, a dla dzieci z niepełnosprawnością ograniczenie wiekowe nie obowiązuje – opisuje "Rzeczpospolita". Lista partnerów programu jest dostępna online na stronie empatia.mpips.gov.pl. Wniosek o uzyskanie Karty można złożyć na dwa sposoby – osobiście w urzędzie gminy lub online za pośrednictwem Platformy Emp@tia.

Szczególnie odczuwalną ulgę KDR daje przy okazji tankowania. Gazeta wylicza, że na stacjach Orlen rabat wynosi osiem groszy za litr standardowego paliwa i 10 groszy za paliwo premium. Dodatkowo dzięki Karcie można zyskać 20 proc. zniżki na usługi Stop Cafe i myjnię. Z kolei sieć Shell proponuje osiem groszy zniżki na litr benzyny i oleju napędowego oraz trzy grosze na LPG. W Circle K można zaoszczędzić aż 15 groszy na litrze paliwa premium oraz osiem groszy na paliwach bazowych. Stacje Lotos i Moya również oferują rabaty – u nich to od ośmiu do 10 groszy za litr paliwa.

