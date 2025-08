"Szansa na realne ożywienie giełdy". Prezes GPW: Chcemy być gotowi na OKI

"Minister finansów Andrzej Domański ogłosił dziś uruchomienie nowego instrumentu inwestycyjnego: Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI). W mojej opinii konta OKI mogą stać się przełomem w rozwoju rynku kapitałowego. Dzięki atrakcyjnym zachętom podatkowym i elastycznym zasadom inwestowania mają szansę przyciągnąć miliony Polaków do długoterminowego budowania kapitału" – napisał na LinkedIn prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski.

Zwrócił uwagę na najważniejsze cechy OKI:

brak podatku Belki przy inwestycjach do 100 000 zł. Powyżej limitu – roczny podatek od aktywów: ok. 0,8 proc. (19 proc. x rentowność obligacji skarbowych),

szerokie możliwości inwestycyjne – w dowolne aktywa dopuszczone do obrotu, fundusze inwestycyjne oraz do 25 tys. zł w lokaty lub obligacje oszczędnościowe,

pełna elastyczność – brak limitu wpłat i możliwość wypłat w dowolnym momencie.

GPW szykuje się na "falę kapitału"

Prezes GPW przypomniał, że OKI wzorowane są na szwedzkich kontach ISK, uznawanych za najlepsze w UE rozwiązanie promujące inwestowanie. Dziś z ISK korzysta blisko 4 mln Szwedów, czyli ponad 40 proc. dorosłej populacji. Zgromadzone tam aktywa przekraczają 170 mld euro – to więcej niż łączne aktywa w polskich TFI, OFE i PPK.

"Szwedzki rynek kapitałowy jest najbardziej rozwinięty w Europie, ze wskaźnikiem kapitalizacji (wartości spółek notowanych na giełdzie) do PKB na poziomie ponad 170 proc. w porównaniu do 22 proc. w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat w Szwecji miało miejsce ponad 500 debiutów giełdowych, czyli więcej niż łącznie w Niemczech, Francji, Holandii i Hiszpanii. Szwecja to również europejski lider pod względem wydatków na innowacje oraz badania i rozwój (w relacji do PKB). Według MF, już w ciągu 3 lat na OKI może trafić 100 mld zł" – napisał Bardziłowski.

"To szansa na realne ożywienie GPW i przyciągnięcie nowych inwestorów i emitentów. Jako Giełda Papierów Wartościowych chcemy być gotowi na tę nową falę kapitału i deklarujemy gotowość do aktywnego wspierania rozwoju rynku inwestycji indywidualnych w Polsce" – zakończył.

Ministerstwo Finansów zaproponowało we wtorek 5 sierpnia nowy, dobrowolny produkt inwestycyjny – Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI), w którym do wysokości 100 tys. zł nie będzie podatku od zysków kapitałowych, jak poinformował szef resortu Andrzej Domański. Minister spodziewa się, że w ciągu pierwszych trzech lat do OKI może wpłynąć ok. 100 mld zł. Realnym terminem wprowadzenia konta jest połowa 2026 r.

