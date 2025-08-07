Polacy chętniej wynajmują auta. Duży wzrost

Z kolei rynek Rent a Car (wypożyczalnie aut) w Polsce odnotował na koniec I półrocza spadek wynoszący 0,9 proc. r/r.

"Nasze dane po I półr. 2025 r. potwierdzają pozytywny trend, że branża i rynek wynajmu długoterminowego w Polsce utrzymują się na ścieżce wzrostu, który od kilkunastu miesięcy mieści się w przedziale 7-8 proc. rocznie. Wynajem długoterminowy już dzisiaj staje się w Polsce jedną z głównych form finansowania aut przez firmy i przedsiębiorców, ale jego znaczenie każdego roku konsekwentnie rośnie. Stała rata za wynajem przez cały okres umowy, pełna przewidywalność kosztów niezależnie od zdarzeń związanych z autem np. jego naprawami, komfort użytkowania i kompleksowa obsługa firmy wynajmującej pojazd, brak wpłaty własnej w większości przypadków, to najważniejsze cechy, które powodują, że wynajem długoterminowy coraz bardziej podoba się polskim firmom i przedsiębiorcom, zyskując kolejnych zwolenników. Warto zauważyć, że liczba klientów branży w Polsce rośnie nie tylko wśród dużych korporacji, ale w coraz większym stopniu także pośród mniejszych przedsiębiorców oraz osób fizycznych" – powiedział prezes PZWLP Robert Antczak, cytowany w komunikacie.

Tyle aut zakupiły firmy

W I półr. firmy i przedsiębiorcy zakupili w naszym kraju łącznie 191,9 tys. nowych samochodów osobowych, czyli o 0,7 proc. więcej r/r. Zgodnie z danymi PZWLP na podstawie danych firm członkowskich skupionych w organizacji, w przypadku wynajmu długoterminowego pojazdów sprzedaż wzrosła o 9,1 proc. r/r. Jeśli zaś chodzi o pozostałe formy finansowania samochodów, a więc kredyt, zakup ze środków własnych i klasyczny leasing finansowy liczone łącznie, sprzedaż była nieznacznie niższa (o 1,5 proc.) niż rok wcześniej.

"Warto zwrócić uwagę na fakt, że już drugi rok z rzędu za wzrost sprzedaży nowych aut w Polsce odpowiadają nie jak to miało miejsce dotychczas firmy, lecz przede wszystkim klienci indywidualni. Ale, to nadal firmy pozostają głównym filarem rynku motoryzacyjnego – w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku zakupiły łącznie prawie 192 tys., co stanowiło 67,3 proc. wszystkich samochodów, które wyjechały w tym czasie z salonów. Sprzedaż do firm była o 0,7 proc. większa niż w porównywalnym czasie rok wcześniej. Znacznie wyższy, bo wynoszący 8 proc., wzrost sprzedaży został odnotowany w segmencie klientów indywidualnych. Osoby prywatne odpowiadały za sprzedaż 32,7 proc. wszystkich nowych osobówek w pierwszym półroczu, łącznie 93,4 tys. aut. W efekcie, zwiększył się również udział osób prywatnych w sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce – o 1,5 pkt proc. w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku" – czytamy dalej w materiale.

W wynajmie długoterminowym znalazło się niemalże co czwarte (23,1 proc.) nowe auto osobowe nabywane w okresie od stycznia do czerwca w Polsce przez firmy i przedsiębiorców, co oznacza wzrost udziału wynajmu długoterminowego w łącznej sprzedaży samochodów do firm w naszym kraju o 1,8 pkt proc. r/r. Branża wynajmu długoterminowego zakupiła łącznie na potrzeby oferowanych usług 44,3 tys. nowych aut osobowych, podano także.

Diesle coraz mniej popularne

Według danych PZWLP, udział samochodów z silnikami wysokoprężnymi (Diesla) spadł poniżej 30 proc. – auta zasilane olejem napędowym stanowiły 29,7 proc. ogółu parku pojazdów w wynajmie długoterminowym, o 2,2 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Samochody z benzynowymi jednostkami napędowymi na koniec półrocza stanowiły 55,5 proc., a ich udział w ciągu roku zwiększył się o 0,2 pkt proc. Najszybciej zwiększa się liczebność aut z napędami ekologicznymi, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju hybrydy oraz pojazdy w pełni elektryczne (BEV), które na koniec czerwca reprezentowały już 14,8 proc. ogółu (wzrost udziału o 2 pkt proc. w ciągu roku). Udział samochodów w pełni elektrycznych wynosił natomiast 4,1 proc., co oznacza wzrost ich odsetka o 1,2 pkt proc.na przestrzeni roku.

"Z opublikowanych przez PZWLP danych na koniec półrocza 2025 r. wynika, że branża Rent a Car (krótko- i średnioterminowe wypożyczalnie samochodów) odnotowała spadek, aczkolwiek niewielki, gdyż na poziomie tylko 0,9 proc. r/r. Branża Rent a Car jest obecnie reprezentowana w PZWLP przez 7 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów, których łączna flota [bez floty Sixt Rent a Car Polska / Eurorent Sp. z o.o. oraz Rentis] w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła na koniec czerwca 2025 roku prawie 19 tys. aut" – zakończono.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 17 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 85 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car.

