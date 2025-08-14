Rząd chce wspomóc ojców wychowujących dzieci. Zapowiada duże zmiany

Świadczenie to forma wsparcia dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury. Kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk resort chce dokonać zmian w ustawie regulującej zasady przyznawania świadczenia. Do tej pory bowiem pieniądze przysługiwały co do zasady kobietom. Mężczyźni mogli ubiegać się o nie w wyjątkowych sytuacjach. W efekcie na ponad 100 tys. wniosków zarejestrowanych od 2019 r. tylko 667 złożyli ojcowie.

– Konstrukcja przesłanek nabycia prawa do tego świadczenia stawia ich (mężczyzn) w gorszej pozycji. Jest to niezgodne z konstytucją. Na ten problem zwracał nam zresztą uwagę rzecznik praw obywatelskich – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Mama 4 plus

Głównym celem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie, nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury.

Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostało wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 2019. W połowie lutego tego roku ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wypłata świadczenia ruszyła 1 marca 2019 roku.

Co ważne, świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku. W tej chwili ZUS wypłaca rodzicielskie świadczenie uzupełniające do prawie 60 tys. Polek i Polaków.

