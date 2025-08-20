"Zimny prysznic dla gospodarki". Fatalny wynik Polski w rankingu innowacyjności

Europejski Ranking Innowacyjności (European Innovation Scoreboard) to porównanie państw członkowskich UE i innych krajów europejskich w zakresie badań naukowych i innowacji. Pomaga on ocenić mocne i słabe strony krajowych systemów innowacji oraz zidentyfikować działania, które należy podjąć, aby poprawić wskaźniki. Tegoroczny Europejski Ranking Innowacyjności 2025 został opublikowany 15 lipca 2025 r.

Polska gospodarka nie jest innowacyjna

Jak wskazuje organizacja Budzimy Innowacje, pozycja Polski w zestawieniu jest fatalna. Zajęliśmy bowiem 23. miejsce wśród 27 państw UE z wynikiem 65,9 proc. unijnego indeksu innowacyjności. Według raportu, silnymi stronami polskiej gospodarki są aplikacje projektowe, wykorzystanie chmury obliczeniowej oraz liczba ludności z wykształceniem wyższym. Wśród słabości wskazano niski odsetek zagranicznych doktorantów na polskich uczelniach, niskie nakłady na innowacyjne projekty (tylko 20 proc. średniej unijnej) oraz niska innowacyjność małych i średnich firm.

"Wyniki Polski są poniżej średniej UE w przypadku niemal wszystkich wskaźników zasobów ludzkich i atrakcyjności systemów badawczych i cyfryzacji, z wyjątkiem liczby ludności z wykształceniem wyższym oraz dostępie do szybkiego internetu (odpowiednio 109 i 103,9 proc. średniej UE w 2025 r.)" – czytamy w opracowaniu EIS.

"Kapitał nie płynie do innowacji. Wydatki venture capital to tylko 20 proc. średniej unijnej – innowacyjne projekty nie mają paliwa do wzrostu. Małe firmy nie wprowadzają nowych produktów. Polskie MŚP są na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o innowacje produktowe. Naukowcy z zagranicy nas omijają. Polska przyciąga zaledwie 14,5 proc. średniej unijnej doktorantów z innych krajów – trzecie miejsce od końca" – piszą eksperci z Budzimy Innowacje.

Czytaj też:

Rośnie zadłużenie Skarbu Państwa. Podano najnowsze daneCzytaj też:

Co dalej z inflacją? Eurostat publikuje najnowsze dane