Rewolucyjna zmiana na polskim lotnisku. Zniesiono uciążliwy limit

Od środy (3 września) pasażerowie odlatujący z lotniska Kraków-Balice mogą przewozić płyny w bagażu podręcznym bez ograniczeń pojemności. Dotychczas do samolotu można było wnieść płyny w opakowaniach maksymalnie 100 ml. Kraków Airport jest pierwszym lotniskiem w Polsce, które zdecydowało się znieść ten limit.

Zmiany są możliwe dzięki zainstalowaniu 10 nowoczesnych skanerów CT, które działają na bramkach kontroli bezpieczeństwa. Jak wyjaśniło Polsat News, skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, w związku z czym z większą skutecznością wykrywają potencjalne zagrożenia i przedmioty zabronione. Nowy sprzęt mógł być wprowadzony po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zniesienia limitów na płyny na niektórych lotniskach. Wprowadzona innowacja ma usprawnić pracę lotniskowych służb, co przyczyni się do szybszej i bardziej komfortowej kontroli bezpieczeństwa.

Pasażerowie mają możliwość przewożenia większych butelek i opakowań płynów w bagażu podręcznym, nawet do dwóch litrów (np. wody, kosmetyków, perfum). Nie będzie też konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa.

Koniec z kolejkami?

– Szacujemy, że czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby skrócił się o blisko 30 proc. Dzięki temu rozwiązaniu nawet w dniach, gdy pobijamy kolejne rekordy ruchu pasażerskiego, a zdarza się, że jednego dnia korzysta z usług naszego lotniska nawet 48 tys. pasażerów, czas oczekiwania na kontrolę, dla większości z nich, nie przekracza 10 minut – wyjaśnił Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

Celem jest wypracowanie standardu, aby kontrola na lotnisku nie przekraczała 10, maksymalnie 20 minut. Aktualnie pasażerowie zachęcani są do przyjazdu na krakowskie lotnisko przynajmniej dwie godziny przed planowanym wylotem.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów.

