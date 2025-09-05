KE zdecydowała. Google będzie musiał zapłacić miliardy kary

KE zarzuca firmie faworyzowanie własnej platformy AdX kosztem konkurencji, co ogranicza wybór dla wydawców i konsumentów oraz zagraża uczciwej rywalizacji. Według urzędników unijnych takie działania pozwalały Google pobierać wysokie opłaty za swoje usługi i wzmacniały jej pozycję w złożonym łańcuchu dostaw technologii reklamowych.
KE twierdzi, że "interwencja była niezbędna"
Komisarz ds. ochrony konkurencji, Teresa Ribera, podkreśliła, że w takich przypadkach interwencja instytucji publicznych jest niezbędna. "Prawdziwa wolność oznacza równe szanse, gdzie wszyscy konkurują na równych warunkach, a obywatele mają rzeczywiste prawo wyboru" — zaznaczyła Ribera. Według KE praktyki Google ograniczały dostęp do rynku dla innych graczy i mogły prowadzić do eliminowania konkurencji.
Google z kolei krytykuje decyzję i zapowiada odwołanie. Lee-Anne Mulholland, wiceprezes ds. regulacyjnych firmy, stwierdziła, że nałożona kara jest nieuzasadniona, a wymuszone zmiany negatywnie odbiją się na tysiącach europejskich przedsiębiorstw korzystających z usług Google. To nie pierwszy raz, gdy Komisja Europejska oskarża Google o faworyzowanie własnych rozwiązań reklamowych – podobne zarzuty pojawiły się już w 2023 roku.
60 dni na rozwiązanie konfliktu interesów
KE nakazała Google zaprzestanie praktyk faworyzujących własną technologię i rozwiązanie konfliktu interesów w ciągu 60 dni. Niedostosowanie się do decyzji może skutkować dodatkowymi sankcjami finansowymi.
Sprawa Google, zdaniem analityków, może zaostrzyć napięcia handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump wielokrotnie krytykował europejskie decyzje wymierzone w amerykańskie firmy technologiczne, a ostatnie działania KE wobec Google mogą stać się kolejnym punktem spornym w relacjach Waszyngton–Bruksela.
