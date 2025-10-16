Małżeństwa polsko-ukraińskie. Padł rekord

Profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego opublikował raport na temat małżeństw polsko-ukraińskich. Wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego demograf wskazał, że w 2024 roku zawarto rekordową liczbę tego typu związków.

Ogółem w ubiegłym roku zawarto 5359 małżeństw z udziałem osoby o narodowości ukraińskiej, z czego 2556 to małżeństwa polsko-ukraińskie. Dla porównania w 2023 r. takich przypadków było 2213, zaś w 2022 r. — 2089. W tej grupie przeważają małżeństwa Polaków z Ukrainkami – 2021.

Ekspert wskazuje, że takie zjawiska nie powinny nikogo dziwić.

– Przecież tak było z nami po wejściu Polski do Unii Europejskiej: te same tendencje, również z kilkuletnim opóźnieniem, objawiały się w przypadku związków polskiej imigracji np. w Irlandii – powiedział. Prof. Szukalski tłumaczy, że przyczyny tego zjawiska są proste: w fali uchodźców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny z Rosją przeważały kobiety. Co więcej, Ukrainkom nie przeszkadza wiązanie się z polskimi mężczyznami.

Polacy coraz bardziej niechętni Ukraińcom

Choć pozytywnie o Ukraińcach wypowiada się jeszcze 52,7 proc. respondentów, to aż 37 proc. deklaruje opinię negatywną. Dwa lata temu sytuacja wyglądała inaczej – we wrześniu 2023 r. pozytywnych ocen było 64,4 proc., a negatywnych zaledwie 29,5 proc. Trend spadkowy jest coraz bardziej wyraźny.

– Myślę, że polityka miała tutaj kluczowy wpływ. Ten język niechęci do Ukraińców, którym mówi przede wszystkim Konfederacja, później przejęło go Prawo i Sprawiedliwość, a następnie rozlało się to na całą klasę polityczną – komentuje wyniki badań dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.

Badanie wskazuje też różnice polityczne: wśród wyborców koalicji rządzącej pozytywnie Ukraińców ocenia 62 proc., a negatywnie 32 proc. W elektoracie opozycji proporcje są bardziej wyrównane – 49 do 40 proc.

