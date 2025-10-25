Ćwierć miliarda dla zwalnianych pracowników. PGE wypłaci rekordowe odprawy

Uzgodnienia przewidują rekordowy pakiet osłonowy o wartości ok. 250 mln zł. Pracownicy odchodzący z elektrowni mogą liczyć nawet na 30-krotność średniego wynagrodzenia – czyli do 400 tys. zł brutto na osobę.

Przełomowe negocjacje w polskiej energetyce

Spółka podkreśla, że porozumienie to efekt wielomiesięcznych negocjacji i nazywa je "przełomowym w polskiej energetyce". – Transformacja energetyczna w PGE odbywa się z szacunkiem dla ludzi, ich pracy i lokalnych społeczności – powiedział Dariusz Marzec, prezes PGE. Jak wskazał w komunikacie opublikowanym na stronie spółki, wypracowany mechanizm łączy "realne wsparcie pracowników z koniecznością modernizacji polskiej energetyki".

– Chcemy, aby każdy pracownik miał poczucie bezpieczeństwa i realnego wsparcia w tym procesie — dodał z kolei Jacek Kaczorowski, prezes PGE GiEK. Związkowcy mówią o ogromnym osiągnięciu i akcentują, że rozmowy były "trudne, ale prowadzone z myślą o ludziach i regionie".

Etapowe wygaszanie elektrowni. Część załogi zostanie w Grupie PGE

Proces redukcji zatrudnienia będzie rozłożony w czasie – część personelu pozostanie aktywna zawodowo, a pracownikom maksymalnie cztery lata przed emeryturą zaoferowano tzw. urlop energetyczny z wynagrodzeniem na poziomie 80 proc. pensji. Osoby, które zechcą nadal pracować w Grupie PGE, dostaną pierwszeństwo zatrudnienia w innych spółkach i będą informowane o wakatach przed ich ogłoszeniem publicznym.

PGE zaznacza, że mimo wygaszania bloków węglowych, nie wycofuje się z Pomorza Zachodniego. W Gryfinie realizuje program inwestycyjny o wartości 7 mld zł. W 2024 r. uruchomiono tam dwa bloki gazowo-parowe o mocy 1366 MW, które już dziś dostarczają nawet 5 proc. energii zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe. W budowie jest nowa ciepłownia (start w 2026 r.).

W sierpniu ogłoszono także przetarg na kolejny blok gazowy o mocy 600 MW oraz bateryjny magazyn energii (400 MW / min. 800 MWh). Podobne projekty Grupa prowadzi m.in. w Rybniku, Turowie i Bełchatowie.

