OpenAI, właściciel ChataGPT zwrócił się do rządu w Waszyngtonie o zwiększanie mocy wytwórczych w energetyce o 100 gigawatów rocznie. Ma to oczywiście związek m.in. z rozwojem sztucznej inteligencji.

Zajmujący się zagadnieniami energetyki działacz Konfederacji Marek Tucholski po raz kolejny zwrócił przy tej okazji uwagę na błędną drogę obraną przez polskie władze w zakresie transformacji źródeł energii. Stawiając – oprócz atomu, który jest póki co pieśnią przyszłości – na wiatraki i fotowoltaikę zamiast stabilnych, a dodatkowo własnych źródeł, takich jak węgiel, Polska szykuje sobie gigantyczny problem na przyszłość. Jego zdaniem ogromy wzrost zapotrzebowania na energię generowany przez sztuczną inteligencję stanowi kolejny argument za tym, by politycy nad Wisłą nie podporządkowywali krajowej energetyki obowiązującej w Komisji Europejskiej ideologii klimatycznej.

AI potrzebuje więcej energii

"Tak, moi Drodzy, AI, centra danych, systemy autonomiczne, roboty itd. powodują wzrost zapotrzebowania na energię jakiego świat jeszcze nie notował. Kto dziś nie rozumie, w jakim punkcie historii i technologicznego postępu jesteśmy, ten skończy w światowym kąciku zacofanych" – napisał Tucholski w poście na X.

Tucholski: UE stawia na śmieciowe źródła

"Kiedy UE, w tym Polska, stawiają na śmieciowe źródła energii w miejsce wydajnych i sterowalnych, reszta świata zwiększa zużycie paliw kopalnych, ulepsza technologie jądrowe i geotermalne i wskakuje na falę Rewolucji Przemysłowej 4.0. Gdy u nas, unijnymi dyrektywami i ogromnym kosztem, próbuje się ograniczyć zużycie energii o kilka TWh rocznie, inni stawiają na wielką generację taniej energii, którą będą zasilać autonomiczne pojazdy i roboty i w krótkim czasie zwielokrotniać PKB" – napisał.

"My, jako UE, nie walczymy już o prymat w świecie ani nawet o utrzymanie się w czołówce. W tej chwili powinniśmy zacząć się martwić, by nie przegrać wyścigu z Afryką" – ostrzegł.

