Polska gospodarka prześciga kolejne państwa UE. Dane Eurostatu nie zostawiają wątpliwości

Wyniki polskiej gospodarki wyraźnie przewyższa średnią unijną, która obecnie utrzymuje się na poziomie 1,6 proc. Eurostat przekazał ponadto. że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniósł w tym okresie 1,4 proc. – minimalnie mniej niż w dwóch poprzednich kwartałach, kiedy sięgał 1,5 proc. Prognozy analityków zakładały spadek do 1,3 proc., jednak dane okazały się nieco lepsze od prognoz ekspertów. W całej UE dynamika pozostała stabilna i utrzymała się na poziomie 1,6 proc. rok do roku.

W przypadku Polski odnotowano wyraźne przyspieszenie względem drugiego kwartału, kiedy tempo wzrostu wyniosło 3 proc. W ujęciu kwartalnym PKB zwiększył się o 0,8 proc. Dzięki temu Polska znalazła się w ścisłej czołówce unijnych gospodarek – wyżej uplasowała się jedynie Irlandia, która osiągnęła wynik 12,3 proc. Kolejne miejsca zajmują Cypr, Bułgaria i Hiszpania. Dla porównania Niemcy zanotowały jedynie 0,3 proc., Włochy 0,4 proc., a Francja 0,9 proc.

Zbieżne dane przedstawił również GUSf, potwierdzając, że jest to najlepszy wynik od trzeciego kwartału 2022 r. "W 3 kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo […] zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc." – podał urząd w komunikacie.

Prognozy: Możliwe dalsze przyspieszenie wzrostu

Analitycy ING wskazują, że za wzrostem stoi przede wszystkim silna konsumpcja oraz dobra kondycja usług. Ekonomiści mBanku przewidują, że w czwartym kwartale wynik może przekroczyć 4 proc.

Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że w 2025 r. gospodarka Polski urośnie o 3,2 proc., a rok później o 3,1 proc. Resort finansów jest jeszcze bardziej optymistyczny i szacuje odpowiednio 3,4 proc. oraz 3,5 proc.

