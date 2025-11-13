Wzrost PKB najwyższy od trzech lat. Nowe dane GUS

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 3,7 proc. r/r w III kw. 2025 r. wobec 3,3 proc. wzrostu w poprzednim kwartale i 2,8 proc. w analogicznym okresie 2024 r. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku danych.

"W III kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc." – czytamy w komunikacie.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za III kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany w dniu 1 grudnia 2025 r., jak poinformował GUS.

Minister Domański: Gospodarka przyspiesza

"Gospodarka przyspiesza. W trzecim kwartale PKB Polski wzrosło o 3,7 proc. To najwyższa dynamika od trzech lat" – skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na swoim profilu na platformie X.

"Wzrost PKB przyspieszył w III kwartale z 3,3 do 3,7 proc. r/r. To nowe cykliczne maksimum, ale liczyliśmy na więcej (3,9 proc. r/r). Poczekamy na szczegóły odczytu, ale bez większego ryzyka można obstawiać wysoką konsumpcję prywatną (4,5 proc. r/r) i powrót inwestycji nad kreskę (2,5 proc. r/r)" – zwrócił uwagę bank Pekao w swojej analizie.

"Wzrost PKB w 3q25 przyspieszył wg wstępnego szacunku do 3,7 proc. r/r z 3,3 proc. r/r w 2q25. W ujęciu q/q odsezonowany PKB ponownie zwiększył się o 0,8 proc. Szczegółowe dane poznamy 1 grudnia, ale szacujemy, że głównym motorem wzrostu PKB pozostawała konsumpcja, której dynamika utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2q. Zakładamy, że inwestycje powróciły do wzrostu r/r" – wskazał PKO Bank Polski.

"PKB w III kwartale wzrósł o 3,7 proc. (poprzedni kwartał zrewidowano w dół do 3,3 proc.). Kolejny kwartał przekroczy 4 proc. Musimy zrewidować naszą prognozę całorocznego wzrostu w dół do 3,6-3,7 proc. (z 3,8 proc.). Ale umówmy się – to bardzo dobra liczba, a kolejny rok będzie jeszcze lepszy" – ocenił mBank.

