Nowa elektrownia w Polsce. Przełomowy moment

"Rozpoczęcie tzw. zimnego rozruchu bloku gazowo-parowego otwiera ostatni etap realizacji inwestycji, przybliżający fazę rozpoczęcia eksploatacji elektrowni. Umożliwi to bowiem realizację kolejnych działań, m.in. testów układu wyprowadzenia mocy z elektrowni (elektrownia będzie połączona z siecią przesyłową linią napowietrzną 400 kV), a następnie synchronizacji jednostki z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Rozpoczną się też tzw. próby rozruchowe, w tym testy układów pomocniczych i przygotowanie do pierwszego uruchomienia turbiny gazowej" – czytamy w komunikacie.

Zaawansowany etap realizacji

Blok CCGT Ostrołęka znajduje się na zaawansowanym stopniu realizacji, obejmującym m.in. zainstalowanie turbin gazowej i parowej oraz generatora wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi, a także montaż transformatorów: wyprowadzenia mocy, rezerwowego i potrzeb własnych. Ukończono również budowę i montaż chłodni wentylatorowej i kotła odzysknicowego. Zrealizowano większą część instalacji technologicznych w stacji przygotowania wody oraz zasadnicze prace w zakresie stacji przygotowania gazu. Budynki elektryczne zostały wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do ich funkcjonowania, wymieniła spółka.

Realizacja bloku, oprócz bezpośrednich prac na placu budowy, wymagała też przeprowadzenia istotnych działań poza terenem samej inwestycji. Niezbędne było wybudowanie liczącego 28 km przyłącza, które zasili blok w gaz ziemny wysokometanowy z transgranicznego gazociągu, który połączył systemy przesyłowe gazu Polski i Litwy, przekazano także.

Spółka podkreśliła, że realizowane przez Grupę Energa bloki gazowo-parowe, jak ten w Ostrołęce, charakteryzują się wysoką sprawnością wytwarzania energii elektrycznej, wskaźnikami emisji niższymi niż konwencjonalne jednostki zasilane węglem kamiennym oraz wysoką elastycznością pracy. Dzięki temu będą zapewniały stabilność pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, wspierając transformację energetyczną Polski i zabezpieczając, w przejściowym okresie przemian systemowych, dostawy mocy oraz energii elektrycznej.

Realizacja kluczowych założeń

"Inwestycje w nowe elektrownie gazowo-parowe pozwolą też Enerdze na realizację kluczowych zamierzeń polskich władz zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku oraz w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Rozwijając tego typu źródła, Energa realizuje również założenia strategii Grupy Orlen do 2035 roku, zakładającej wzrost mocy zainstalowanej w tego typu aktywach z 1,8 GW do 4,3 GW" – zaznaczono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92 proc. akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28 proc. z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

